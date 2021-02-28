Німеччина обмежила поїздки з одного з регіонів Франції через COVID-19

Німеччина оголосила про додаткові обмеження для тих, хто прибуває з північно-східного регіону Франції Мозель через ситуацію з COVID-19 там. Обмеження на поїздки набувають чинності з 2 березня.

Інститут із вивчення інфекційних захворювань імені Роберта Коха, заявив, що додає Мозель до свого списку проблемних регіонів через різні штами коронавірусу.

До переліку також входять Чехія, Португалія, Велика Британія.

Тим, хто прибуває з цих регіонів, перед в’їздом до Німеччини треба показати нещодавно зроблений негативний тест на COVID-19. Є лише кілька винятків із цього правила, зокрема, це водії вантажівок та деякі ключові працівники.

Обмеження розкритикувала Європейська комісія, назвавши їх непропорційними і такими, що не відповідають загальноєвропейській рамковій угоді.

Регіон Мозель на північному сході Франції включає місто Мец. Воно межує з німецькими землями Саарланд і Рейнланд-Пфальц.

Міністр із питань європейських справ Франції Клемен Бон заявив, що уряд Франції шкодує через таке рішення німецької сторони. За його словами, Франція веде переговори з Німеччиною щодо спрощення заходів для 16 тисяч жителів Мозеля, які працюють у Німеччині.

Зокрема, Бон заявив, що Франція не хоче, щоб її громадяни, які працюють у Німеччині, щодня проходили ПЛР-тести на COVID-19.

За його словами, Франція наполягає на використанні більш простих, швидких методів тестування і на проходженні тестів раз на два-три дні, а не щодня.