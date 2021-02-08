Німеччина надасть Україні 13,1 мільйона євро для боротьби з коронавірусом – Мінреінтеграції

Німеччина надасть Україні 13,1 мільйона євро підтримки для боротьби з коронавірусом та подолання наслідків пандемії. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Уряд Федеральної республіки Німеччина надасть Україні 13,1 мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання й обладнання для амбулаторної діагностики та лікування хвороби COVID-19, її наслідків на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що метою цього проєкту є посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам коронавірусу.

«Також підписані додаткові угоди по проєктах УФСІ(Український фонд соціальних ініціатив – ред.) VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро. З них 9 мільйонів направлено на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об’єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО», – додали в пресслужбі.

У міністерстві також повідомили, що другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямований на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об’єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей.