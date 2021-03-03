Кулеба відреагував на жарт прем’єра Словаччини про «Закарпаття в обмін на вакцину»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував жарт прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про обмін українського Закарпаття на російську вакцину від COVID-19.

«Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною», – написав Кулеба у твітері.

2 березня в радіоефірі в Матовича запитали, що саме він пообіцяв Росії в обмін на російську вакцину від COVID-19. «Закарпатську Україну», – відповів прем’єр.

Згодом Матович заявив, що нічого не обіцяв росіянам, а хотів надати людям безпечну вакцину.

За день до цього уряд Словаччини повідомив про закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини «Спутник V». Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала рішення купити російську вакцину.