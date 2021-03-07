Американські науковці попереджають про можливі небезпеки трьох нових штамів COVID-19

Американські лікарі та дослідники закликають населення не припиняти дотримуватись заходів захисту від коронавірусу, адже нові штами можуть нести особливу небезпеку, пише USA Today. Зокрема, якщо ці різновиди коронавірусу виявляться більш заразними й стійкими до вакцин, це може відкотити назад увесь поступ у боротьбі проти пандемії, повідомила директорка американського Центру з контролю та запобігання захворювань Рошель Валенськи.

Зараз найбільшу увагу науковців привертають два штами, виявлені у Великій Британії та Південній Африці, але тривогу викликають й три нові штами, які виявили у Бразилії, Нью-Йорку та Каліфорнії.

Мутація вірусу, яку вперше виявили у Бразилії й назвали P.1, вже зафіксована у шести американських штатах та Японії. Цей різновид підтвердили у багатьох людей, які вже видужали від коронавірусу, що підвишує занепокоєння про те, що цей штам може призводити до повторного зараження через його стійкість до антитіл.

Інший різновид коронавірусу B.1.526 знайшли спершу у Нью-Йорку та прилеглих штатах. Як і бразильська мутація, цей штам, підозрюють вчені, може виявитись більш стійким до певного курсу лікування й вакцинації.

Каліфорнійський штам, що називають B.1.427 або B.1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, із поширенням цього різновиду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.

Водночас, дослідники кажуть, що навіть із такими мутаціями, що роблять вакцини менш ефективними, щеплення все одно продовжують бути надзвичайно важливими, адже надають певний рівень захисту.