Степанов назвав «фейком» думку, що українці не хочуть вакцинуватись, і розповів про наступні поставки

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає «фейком» думку, що українці, зокрема, лікарі, не хочуть вакцинуватись. Про це він заявив під стінами Верховної Ради.

«Вчора могли побачити навіть у прямому ефірі, як вони щеплювалися», – зазначив міністр.

Наступна партія вакцин має надійти до кінця березня, сказав Степанов, відповідаючи на запитання журналістів.

«Тільки Covishield повинно заїхати ще півтора мільйона згідно укладених нами контрактів. (Спершу – ред.) AstraZeneca, потім ми розраховуємо Novavax теж, ще Sinovak. Я говорю про те, що підписано», – заявив Степанов.

На запитання, коли можна очікувати Pfizer, міністр відповів: «Як тільки в нас будуть узгоджені поставки інших вакцин – ви відразу це побачите».

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді Степанов запевнив, що російську вакцину «Спутнік V» в Україні не реєструватимуть за жодних умов.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації населення України від COVID-19 щеплено 12 481 людину. Всі вони отримали першу дозу вакцини.

За минулу добу першу дозу вакцини отримали 2 913 людей.