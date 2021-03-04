МОЗ: секретність даних про вакцину є вимогою виробника

Міністерство охорони здоров’я не розголошує дані про ціну вакцини проти COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника. Таке розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту, повідомила на брифінгу 4 березня заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

«Вимога (про нерозголошення – ред.) зумовлена положеннями угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров’я та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини. Оці жорсткі вимоги щодо конфіденційності є зовсім не примхою міністерства. Вони ініційовані саме виробниками вакцини», – твердить Шаталова.

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 19 лютого, який передбачає розподіл вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я областей України та міста Києва «забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19».

В Україну станом на 4 березня надійшла вакцина лише одного виробника, це 500 тисяч доз індійського аналога вакцини AstraZeneca (торговельна марка CoviShield).