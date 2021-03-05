В Україні другий день поспіль виявляють понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 355 людей, 4 149 людей одужали, померли 172.

Протягом доби провели 83 756 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 384 917 людини, 26 763 людини померли.