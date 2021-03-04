Чоловіки чи жінки: по кому найбільше вдарила пандемія COVID-19?

Пандемія коронавірусу, що ось уже рік як стала однією із головних проблем людства, деформувала звичні економічні моделі, так чи інакше зачепила усі сектори економіки, а відтак вплинула на ринок праці. Кого більше зачепили ці процеси – чоловіків чи жінок?

Згідно з останнім щорічним Індексом працюючих жінок PricewaterhouseCoopers (PwC), вони частіше, ніж чоловіки, втрачали роботу в 17 з 24 багатих країн, де в минулому році зріс рівень безробіття.

У звіті PwC йдеться про те, що робочі місця у секторах, де переважають жінки, таких як маркетинг і комунікації, будуть із більшою ймовірністю втрачені, ніж посади в фінансах, які займають чоловіки.

Тим часом, жінки витрачають в середньому на 7,7 годин в тиждень більше, ніж чоловіки, на неоплачувану роботу по догляду за дітьми – «другу зміну», яка майже еквівалентна роботі з повною зайнятістю і може привести до того, що деякі жінки вирішать звільнитися самі.

Коли пандемія скінчиться світ буде іншим

«Хоча кількість робочих місць повернеться до колишнього рівня, коли економіка відновиться, не факт, що це будуть ті ж робочі місця», – сказала Ларіс Стілоу, старший економіст PwC.

«Якщо не буде вжито заходів, спрямовані безпосередньо на усунення нерівного тягаря догляду за дітьми і на те, щоб дозволити більшій кількості жінок працевлаштуватися в країнах, що розвиваються секторах економіки, жінки повернуться до меншої кількості робочих годин на тиждень, менш кваліфікованим і менш оплачуваним робочих місць».

У звіті, в якому досліджувалися 33 країни, що входять в клуб багатих країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), говориться, що прогрес у досягненні гендерної рівності у доступі до праці оплаті не розпочнеться мінімум до 2022 року.

І якщо багаті країни планують компенсувати втрати до 2030 року, то необхідно буде докладати набагато більше зусиль, зазначають дослідники.

У доповіді також звучить заклик до урядів і бізнесу полегшити доступ жінок до тих секторів економіки, які не втрачають темпу, а лише прискорюють його, як, наприклад, штучний інтелект і поновлювані джерела енергії.

Лора Хінтон, менеджер із персоналу PwC, зазначила, що «першорядне значення має вирішення проблеми гендерного розриву в оплаті праці, а також розробка конкретних планів дій на тлі того, як підприємства зосереджуються на покращенні свого становища».

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