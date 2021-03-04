Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 березня 2021, Київ 16:12
Суспільство

Чоловіки чи жінки: по кому найбільше вдарила пандемія COVID-19?

Поцілунок через маски перед тим як рушить потяг. Дівчина повертається із Брюсселя у Париж у перший день послаблення карантинних заходів у Бельгії (REUTERS/Yves Herman). Травень 2020 року

Пандемія коронавірусу, що ось уже рік як стала однією із головних проблем людства, деформувала звичні економічні моделі, так чи інакше зачепила усі сектори економіки, а відтак вплинула на ринок праці. Кого більше зачепили ці процеси – чоловіків чи жінок?

Згідно з останнім щорічним Індексом працюючих жінок PricewaterhouseCoopers (PwC), вони частіше, ніж чоловіки, втрачали роботу в 17 з 24 багатих країн, де в минулому році зріс рівень безробіття.

У звіті PwC йдеться про те, що робочі місця у секторах, де переважають жінки, таких як маркетинг і комунікації, будуть із більшою ймовірністю втрачені, ніж посади в фінансах, які займають чоловіки.

Тим часом, жінки витрачають в середньому на 7,7 годин в тиждень більше, ніж чоловіки, на неоплачувану роботу по догляду за дітьми – «другу зміну», яка майже еквівалентна роботі з повною зайнятістю і може привести до того, що деякі жінки вирішать звільнитися самі.

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
Embed
Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

No media source currently available

0:00 0:06:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Коли пандемія скінчиться світ буде іншим

«Хоча кількість робочих місць повернеться до колишнього рівня, коли економіка відновиться, не факт, що це будуть ті ж робочі місця», – сказала Ларіс Стілоу, старший економіст PwC.

«Якщо не буде вжито заходів, спрямовані безпосередньо на усунення нерівного тягаря догляду за дітьми і на те, щоб дозволити більшій кількості жінок працевлаштуватися в країнах, що розвиваються секторах економіки, жінки повернуться до меншої кількості робочих годин на тиждень, менш кваліфікованим і менш оплачуваним робочих місць».

У звіті, в якому досліджувалися 33 країни, що входять в клуб багатих країн Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), говориться, що прогрес у досягненні гендерної рівності у доступі до праці оплаті не розпочнеться мінімум до 2022 року.

І якщо багаті країни планують компенсувати втрати до 2030 року, то необхідно буде докладати набагато більше зусиль, зазначають дослідники.

У доповіді також звучить заклик до урядів і бізнесу полегшити доступ жінок до тих секторів економіки, які не втрачають темпу, а лише прискорюють його, як, наприклад, штучний інтелект і поновлювані джерела енергії.

Лора Хінтон, менеджер із персоналу PwC, зазначила, що «першорядне значення має вирішення проблеми гендерного розриву в оплаті праці, а також розробка конкретних планів дій на тлі того, як підприємства зосереджуються на покращенні свого становища».

Читайте ще:

Українські вчені отримали перші результати досліджень ефективності лікування «коронавірусної пневмонії» стовбуровими клітинами

Пандемія коронавірусу: уроки для людства та України

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG