Українські вчені отримали перші результати досліджень ефективності лікування «коронавірусної пневмонії» стовбуровими клітинами

У Інституті молекулярної біології і генетики заявили про позитивні результати першого етапу клінічних досліджень з лікування важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими клітинами.

У дослідженні брали участь 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93 відсотків та тяжким перебігом хвороби.

Як зазначили в інституті, вже на другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у чотирьох з 13 пацієнтів.

«На 24-ий тиждень у пацієнтів за результатами КТ відзначаємо позитивну динаміку відновлення легень, тільки один пацієнт має ознаки фіброзування в одній долі однієї легені», – мовиться у повідомленні.

У контрольній групі з 15 пацієнтів, які не отримували клітинної терапії, одна людина померла, у семи виникли прояви фіброзування легень на восьмий тиждень.

«Ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогодні застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – розповів старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, кандидат біологічних наук Володимир Шаблій.

У лікуванні використовують мезенхімальні стовбурові клітини. Їхня особливість – після пересадки такі клітини, які не мають попередньої «спеціалізації», здатні перетворюватися у потрібні тканини.

Клітини вводили внутрішньовенно тричі в дозі 1 мільйон клітин на 1 кілограм ваги пацієнта.

Дослідження проводиться за участю Інституту клітинної терапії у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Клітинні препарати виготовила біотехнологічна лабораторія Інституту клітинної терапії.

В інституті наголосили, що з цим методом відновлення пошкоджених коронавірусом легень експериментують у різних країнах світу. Особливо цінною виявилася здатність мезенхімальних стовбурових клітин пригнічувати вивільнення цитокінів – пептидів та білків, які сприяють системному запаленню. Як зазначається, важкість коронавірусної пневмонії обумовлена так званим «цитокіновим штормом», коли активовані вірусом захисні клітини організму в надлишку виділяють речовини, що викликають патологічне запалення як тканини легень, так і інших органів, а також підвищують проникність судин, що згодом сприяє розвитку фіброзу легень.

Як наголосив Шаблій, зараз йдеться лише про перший етап клінічних досліджень.

«Для того, щоб отримати повноцінні дані стосовно ефективності даного методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року. Ми повинні порівняти віддалені результати ефективності застосування стовбурових клітин з методом лікування, що затверджений протоколом МОЗ. Дані спостереження на 24-ий тиждень після введення дозволяють зробити висновок, що метод застосування стовбурових клітин є не тільки безпечним, не спостерігалося жодних небажаних явищ, а й ефективним як у швидкості одужання пацієнтів, так і у попередженні розвитку фіброзу легень», – стверджує вчений.

В Україні за останню добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людини, 26 397 людей померли.