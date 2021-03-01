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01 березня 2021, Київ 17:42
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про допомогу по безробіттю на період карантину або надзвичайної ситуації

«Згідно із законом, який підписав глава держави, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про допомогу по частковому безробіттю на період карантину або надзвичайної ситуації.

Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.

«Згідно із законом, який підписав глава держави, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України», – повідомили в Офісі президента.

Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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