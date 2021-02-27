У Росії назвали колонію, де відбуватиме термін Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відбуватиме тюремний термін у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області, повідомляє телеканал «Настоящее время» з посиланням на кілька джерел.

За даними російської державної інформагенції ТАСС, Навального доставили у Володимирську область 26 лютого. Йому належить пройти карантин. Джерело не уточнило, чи Навальний уже перебуває в колонії.

У Покровської колонії відбував покарання засуджений у так званій «московській справі» активіст Костянтин Котов. Його звинувачували в «неодноразовому порушенні правил проведення мітингів».

Навальний був заарештований 18 січня 2021 року в аеропорту Шереметьєво. Туди він прилетів із Німеччини, де мав лікування і реабілітацію після отруєння нервово-паралітичною бойовою речовиною «Новичок».

Московський суд засудив Навального до 3,5 року колонії у справі «Ів Роше». Згодом суд визнав законним раніше ухвалений вердикт, але змінив термін відбування покарання опозиціонера в колонії – він проведе в ній два роки шість місяців, оскільки частину часу перебував під домашнім арештом.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у середині лютого ухвалив рішення, яким вимагає від влади Росії звільнити Навального, вказавши у своєму рішенні, що життю політика загрожує небезпека.

Росія вимогу ЄСПЛ не виконала. Директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников заявив, що «ніякої загрози здоров’ю та життю (Навального) не існує».