Росія: Навальному присудили премію Женевського форуму з прав людини

Російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини і демократії. Про це йдеться в листі, який отримав керівник штабів опозиціонера Леонід Волков, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Вручення премії відбудеться в червні цього року. Женевський форум з прав людини проводиться з 2009 року під час засідання Ради ООН з прав людини.

У листі організаторів форуму йдеться, що Навальний «був обраний за те, що надихає світ своєю видатною мужністю в боротьбі за справедливість і громадянські права». Організатори форуму висловили сподівання на те, що Навального невдовзі звільнять і він зможе отримати нагороду особисто, а також «дати відеоінтерв’ю перед врученням».

Якщо Навальний перебуватиме в ув’язненні, організатори планують запросити на вручення премії «кого-небудь з членів його сім’ї».

Женевський форум з прав людини проходить щорічно з 2009 року напередодні засідання Ради ООН з прав людини. Форум організовують 25 правозахисних неурядових організацій, які також щорічно вручають Премію в області захисту прав жінок. У 2018 року лауреатом Премії мужності став опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

2 лютого Симоновський суд Москви ухвалив відправити Олексія Навального в колонію. Умовне покарання, яке він отримав у справі «Ів Роше» в 2014 році, замінили на 3,5 роки колонії загального режиму. Опозиціонер повинен провести в ув’язненні понад два з половиною років. Рішення суду поки не вступило в силу. До розгляду апеляції Навальний перебуває у СІЗО.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.