Юлія Навальна повернулася до Росії

Юлія Навальна, дружина російського опозиціонера Олексія Навального, повернулася до Росії. Інформація з’явилася в телеграмі політика.

Інших подробиць там не повідомили.

10 лютого Юлія Навальна полетіла до Німеччини з «приватним візитом».

17 січня вона повернулася в Москву разом із чоловіком з Німеччини, де Олексій Навальний проходив лікування після отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок». Опозиціонер був затриманий в аеропорту відразу ж після прибуття в Росію, потім суд ухвалив рішення про його арешт. 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний. Суд постановив відправити його в колонію на два роки і вісім місяців.

1 лютого суд у Москві визнав Юлію Навальну винною в участі в неузгодженій акції і призначив їй штраф в розмірі 20 тисяч рублів.