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22 лютого 2021, Київ 20:02
Новини | Міжнародні

Юлія Навальна повернулася до Росії

Юлія Навальна та Олексій Навальний під час повернення до Росії, січень 2021 року

Юлія Навальна, дружина російського опозиціонера Олексія Навального, повернулася до Росії. Інформація з’явилася в телеграмі політика.

Інших подробиць там не повідомили.

10 лютого Юлія Навальна полетіла до Німеччини з «приватним візитом».

17 січня вона повернулася в Москву разом із чоловіком з Німеччини, де Олексій Навальний проходив лікування після отруєння бойовою отруйною речовиною «Новачок». Опозиціонер був затриманий в аеропорту відразу ж після прибуття в Росію, потім суд ухвалив рішення про його арешт. 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний. Суд постановив відправити його в колонію на два роки і вісім місяців.

1 лютого суд у Москві визнав Юлію Навальну винною в участі в неузгодженій акції і призначив їй штраф в розмірі 20 тисяч рублів.

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