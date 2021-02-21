Євросоюз обговорить ігнорування Росією вимог звільнити Навального – Боррель

Росія ігнорує вимогу звільнити опозиціонера Олексія Навального, заявив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він анонсував, що Європейський Союз обговорить подальші дії в понеділок 22 лютого.

«Російські суди продовжують ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини щодо справи Олексія Навального. Разом із міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії Євросоюзу на Раді з зовнішніх справ у понеділок», – анонсував він.

16 лютого Європейський суд із прав людини вирішив, що влада Росії має негайно звільнити зі слідчого ізолятора російського опозиційного політика Олексія Навального. У Міністерстві юстиції Росії вимогу ЄСПЛ назвали «грубим втручанням у діяльність судів».

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

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На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.