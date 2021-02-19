Макрон заявив про «діалог із Росією» та реформування НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні відеозустрічі лідерів країн «Великої сімки» знову наголосив на своїй ідеї «європейської стратегічної автономії» і повторив думку про необхідність реформування НАТО. Також Макрон висловився за діалог з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв’ю Financial Times, і як написала газета, «захищав свої досі безрезультатні намагання, починаючи з 2017 року, перезапустити відносини з Москвою».

Європа не може передавати США справу свого захисту й захисту своїх околиць



«Я – захисник європейського суверенітету, стратегічної автономії не тому, що я проти НАТО, чи тому, що я маю сумніви щодо наших американських друзів, а тому, що я усвідомлюю ситуацію у світі. Я вважаю, що нам треба справедливо ділити тягар, і Європа не може передавати США справу свого захисту й захисту своїх околиць, а отже ми повинні робити це разом», – цитує Макрона Financial Times.

Макрон сказав, що зміни у міжнародній системі безпеки потрібні з огляду на те, що у Європі зник комуністичний блок країн та Варшавський договір на чолі з Радянським Союзом.

«Ми деколи продовжуємо воювати з ідеологією, або організацією, якої вже не існує і з політичною логікою, якої вже нема і це далі розділяє Європу», – каже французький президент..

Еммануель Макрон і раніше неодноразово привертав увагу своїми ідеями щодо безпеки Європи та гострими висловлюваннями про Північноатлантичний альянс.

У 2019 році французький президент заявив журналу Economist про «смерть мозку НАТО», вказавши на сумніви щодо відданості ідеям колективної безпеки тодішнього президента США Дональда Трампа, який називав НАТО «застарілою» організацією.

Новий американський президент Джо Байден цього місяця заявив, що його адміністрація відмовляється від гасел і принципів Трампа про першочерговість інтересів США і візьметься за «відбудову альянсів» та залучення до світових справ.

«Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, яка дуже відрізняється від манери мого попередника, що дні, коли Сполучені Штати прогинаються перед російськими агресивними діями, – втручання в наші вибори, кібератаки та отруєння її громадян – завершилися», – сказав Байден.

Макрон і Росія

Еммануель Макрон неодноразово відкидав застереження критиків про «наївність» його намагань знайти спільну мову з президентом Росії Володимиром Путіним і заявляв, що він вважає потрібними санкції щодо Москви запроваджені у зв’язку з російською агресією в Україні.

У нещодавньому інтерв’ю американському аналітичному центру «Атлантична Рада» Макрон сказав: «Росія – частина Європи з географічної й історичної точки зору. І я вважаю важливим, щоб не сталося, заякорити Росію в цій частині світу. Очевидно, що історія президента Путіна та багатьох лідерів повністю європейська. Вони поділяють спільні цінності, історію, літературу, мислення, і це треба брати до уваги».

«Друге – це наша географія. Неможливо мати мир і стабільність у Європі, особливо на зовнішніх кордонах, якщо ви не в змозі вести переговори з Росією», – каже Макрон.

У тому інтерв’ю він також сказав, що «з багатьох причин, переважно через російську агресивність і через розширення НАТО, ми створили ситуацію, коли ми виштовхнули наші кордони максимально на схід, але ми не змогли зменшити конфліктність і загрози на тому кордоні».

«Коли я дивлюся на результати нашої минулої стратегії з Україною, а зараз з Білоруссю і з багатьма країнами, то наші результати не позитивні», – вважає Макрон.

«У таких вирішальних питаннях як Україна, Навальний, які є надзвичайно важливими, нам далі треба бути жорсткими, але в інших питаннях нам потрібен всеосяжний діалог», – заявляє президент Франції.

Читайте ще:

Байден розкритикував Росію і вкотре висловив підтримку Україні на Мюнхенській конференції з безпеки

Мінський процес не був успішним – Меркель​

Підсумки розгляду Радою безпеки ООН виконання Мінських угод. Хто ж винен, що війна триває?​