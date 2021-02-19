Мінський процес не був успішним – Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила на відсутності прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого, вона заявила, що Мінський процес не досягнув успіху.

«Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, то ми не досягли ніякого прогресу в останні роки. Мінський процес – це дипломатичний інструмент, який може бути використаний, але він не був успішним», – заявила канцлер.

За її словами, Росія вже неодноразово провокувала гібридні конфлікти, тому стосовно неї потрібен «жорсткий спільний порядок денний».

«З одного боку, ми маємо запропонувати співпрацю, але, з іншого боку, ми маємо чітко зрозуміти наші розбіжності. Я можу лише погодитися з президентом США в питанні сильного Європейського союзу. На жаль, це не те, що Росія робить у цей момент», – сказала Меркель.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічне зібрання світових лідерів, цього року проводиться в онлайн-форматі через пандемію COVID-19.

Раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Мінські домовленості треба зберегти, попри те, що їх блокує Росія, але їх треба модернізувати. Проти переписування угод вже висловилась Франція.

Голова російської делегації у ТКГ Борис Гризлов заявляв, що Україна в односторонньому порядку виходить з Мінська – він так розцінив проєкт закону про перехідний період, написаний у МінТОТ (хоча проект жодному слову «Мінська» не суперечить).

Водночас, російські гібридні адміністрації провели 28 січня у Донецьку форум «Русский Донбасс», на якому говорили про Донбас як нібито частину Росії, що прямо суперечить Мінському процесу.