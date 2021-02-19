Байден розкритикував Росію і вкотре висловив підтримку Україні на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент США Джо Байден під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого розкритикував Росію.

За його словами, Москва здійснювала зловмисні й узгоджені дії для підриву демократії в Сполучених Штатах, Європі й інших країнах.

Президент США закликав європейських союзників твердо стояти на позиціях Вашингтона. При цьому Байден позитивно оцінив продовження російсько-американського договору про скорочення ядерних арсеналів.

Байден наголосив, що Вашингтон залишиться прихильником територіальної цілісності України.

Америка повернулася на світову арену, трансатлантичний союз повернувся, наголосив президент США. За словами Байдена, Вашингтон повністю налаштований на те, щоб співпраця Європи і Америки тривала.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічне зібрання світових лідерів, цього року проводиться в онлайн-форматі через пандемію COVID-19.