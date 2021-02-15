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15 лютого 2021, Київ 23:50
Новини | Політика

Мінські угоди треба зберегти, але модернізувати – Резніков

Олексій Резніков звертає увагу на послідовність виконання пунктів мінських домовленостей

Мінські домовленості щодо врегулювання на нині окупованій частині Донбасу треба зберегти попри те, що їх блокує Росія, але їх треба модернізувати, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Мінські домовленості залишаються єдиною базою для припинення війни на Донбасі, і хоча ці угоди мають лише політико-дипломатичний характер і ніяк не є міжнародними договорами чи міжнародними законами, це не означає, що Україна має від них відмовитись, бо наразі це єдиний варіант, сказав він під час дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?»

При цьому урядовець звернув увагу, що Росія ще з липня минулого року робить усе, щоб заблокувати переговори в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, які ведуться на ґрунті мінських домовленостей.

За словами Резнікова, Росія постійно наполягає на політичному врегулюванні в першу чергу і не говорить про безпековий аспект, Україна ж постійно їй нагадує, що першим пунктом для України є безпекові питання, і «без безпекового врегулювання не може бути ніякої мови про політичне».

Тому, за його словами, необхідна певна модернізація мінських домовленостей – у першу чергу пункту 9 третьої з цих домовленостей, так званого «Комплексу заходів», який твердить, що передача Росією Україні контролю за державним кордоном може відбутися тільки після місцевих виборів на окупованих територіях і подальшого «політичного врегулювання». Україна наполягає, що без її контролю за цим кордоном ніякі вибори там не можливі. Тому, за словами Резнікова, цей пункт у нинішній редакції нездійсненний.

12 лютого з практично такою самою заявою вже виступав голова офісу президента України Андрій Єрмак. Як сказав він в інтерв’ю на телеканалі «Україна», мінські домовленості – це єдиний майданчик для переговорів, і за всієї неідеальності їх інших угод не існує, тож «Україна є сумлінним прихильником мінських угод». Він так само наголосив на необхідності вносити коригування в процесі узгодження нової «дорожньої карти» чи плану виконання цих домовленостей.

Чільні українські посадовці вже багато разів заявляли, що виконати мінські домовленості в їхньому нинішньому вигляді неможливо, тому вони потребують змін, але й відмовлятися від них теж не можна.

Розмови про необхідність створити «дорожню карту» виконання всіх трьох головних мінських домовленостей – Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року – тривають іще з 2016 року. Але досі цього не вдалося зробити через позицію Росії, яка звинувачує Україну нібито в невиконанні цих угод (Україна і її західні партнери з цим не згодні), а про себе заявляє, що й не має наміру виконувати їх, бо, мовляв, вона не є стороною цих домовленостей, а лише буцімто «гарантом». Також Росія не визнає, що вже сьомий рік веде проти України гібридну агресію, твердячи про нібито «внутрішньоукраїнський конфлікт».

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