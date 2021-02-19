Офіс президента: питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця поточного десятиліття

Питання членства України в Європейському союзі має вирішитися до кінця поточного десятиліття. Про це говорили на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, передає пресслужба Офісу президента.

На думку учасників наради, «Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському союзі перестало бути гіпотетичним».

На нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

«Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом», – пише пресслужба Офісу президента.