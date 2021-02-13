Шмигаль у Брюсселі анонсував розробку Українсього зеленого курсу

Україна підтримує амбіції Європейського Союзу щодо досягнення кліматичної нейтральності – про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом, повідомляє Кабінет міністрів 13 лютого.

За повідомленням, зустріч Шмигаля з Тіммермансом відбулася в Брюсселі 10 лютого і стосувалася початку Діалогу високого рівня Україна-ЄС щодо долучення України до реалізації європейської ініціативи Green Deal.

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«Як результат започаткованого діалогу — маємо амбіцію розробити Український зелений курс, спрямований на досягнення кліматичної нейтральності. У цьому Україна могла б використовувати ЄЗК (Європейський зелений курс – ред.) як орієнтир», – заявив голова уряду.

Він додав, що Україна вже почала роботу над Концепцією реформування вугільної галузі та вугільних регіонів та Національною програмою з трансформації вугільних регіонів до 2027 року.

Шминаль також подякував Європейському Союзу за фінансову допомогу на підвищення енергоефективності в Україні. За його словами, новий проєкт Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року передбачає скорочення кінцевого енергоспоживання на понад 17% порівняно з прогнозами.

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У Кабміні звертають увагу на те, що Україна визначена у Водневій Стратегії ЄС як один із ключових партнерів ЄС щодо виробництва та постачання зеленого водню.

У грудні 2020 року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією «зелений» курс, план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

Зелена угода ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», в тому числі технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.