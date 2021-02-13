Триває узгодження технічних деталей запуску «Січ-2-1» зі SpaceX – Державне космічне агентство

У Державному космічному агентстві України на запит Радіо Свобода розповіли деталі підготовки до запуску космічного супутника «Січ-2-1».

За повідомленням, керівник ДКА Михайло Лев у грудні ініціював розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

Попередньо вартість пускових послуг у ДКА оцінили в 6 мільйонів доларів, але, як зазначають у агенстві, воно вжило заходів для їх здешевлення.

«Таким чином у січні 2021 року було отримано пропозицію компанії Exolaunch GmbH (представник з продажу послуг SpaceX). Також ДКА веде переговори безпосередньо зі SpaceX», – йдеться у відповіді.

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Впродовж цих переговорів ДКА, враховуючи відсутність бюджетних коштів на оплату пускових послуг, страхування супутника, а також власний фінансовий стан, «опрацьовувало варіанти фінансування з інших джерел».

«Листом ДКА №442-09-16Д05/21 від 28.01.2021 на Міністерство стратегічних галузей промисловості України було надіслано проєкт Постанови Кабінету міністрів України «Про деякі питання створення космічної системи Січ-2-1», прийняття якої очікується у найкоротші строки та дозволить використати кошти з проєкту «Циклон-4» на фінансування зазначених вище витрат», – повідомляє агентство.

Зараз агетство узгоджує технічні особливості запуску «Січ-2-1» зі SpaceX. У січні сторони підписали договрів про нерозголошення для продовження наступної співпраці.

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В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Космічний супутник виконуватиме такі завдання:

задовольнити суспільні потреби в сфері дистанційного зондування Землі для питань, зокрема, національної безпеки та оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій та агропромислового комплексу, екологічного контролю

міжнародне спіробітництво

наукові експерименти з дослідження іоносферної плазми

Основними користувачами є урядові відомства та державні установа. Серед них – Державна служба з надзвичайних ситуацій та міністерства.

11 лютого Державне космічне агентство заперечило слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського про готовність супутника «Січ-2-1» до запуску. Уруський наразі не коментував цю заяву.