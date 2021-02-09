Туреччина прагне посадити ракету на Місяць у 2023 році – Ердоган

Туреччина має намір запустити ракету на Місяць у межах своєї національної космічної програми в 2023 році, заявив 9 лютого президент Реджеп Таїп Ердоган, представляючи національну космічну програму в Анкарі.

Глава турецької держави наголосив, що ракета «буде виведена на орбіту наприкінці 2023 року за допомогою міжнародної співпраці».

Минулого місяця Ердоган поспілкувався з керівником Tesla та SpaceX Ілоном Маском про можливу співпрацю з турецькими компаніями в космічних технологіях.

Ердоган оголосив 10 стратегічних цілей, включаючи участь громадянина Туреччини в науковій місії в космосі. Туреччина прагне досягти своїх стратегічних космічних цілей за 10 років, сказав Ердоган.

У січні Туреччина запустила на орбіту зі США супутник Turksat 5A у співпраці зі SpaceX. Супутник Turksat 5B планується до запуску в другому кварталі 2021 року.