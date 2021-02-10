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10 лютого 2021, Київ 18:30
Новини | Міжнародні

Китай повідомив про виведення свого космічного корабля на орбіту Марса

Це вперше, коли Китаю вдалося успішно відправити космічний корабель на Марс

Китай повідомив про успішне виведення космічного корабля на орбіту Марса в рамках місії з висадки марсохода на «червону планету».

«Китайський зонд Tianwen-1 успішно вийшов на орбіту навколо Марса в середу після майже семимісячного польоту з Землі», – повідомило 10 лютого державне інформаційне агентство Xinhua.

Це вперше, коли Китаю вдалося відправити космічний корабель на Марс, і це сталося наступного дня після того, як це зробили Об’єднані Арабські Емірати.

Tianwen-1 складається з орбітального апарату і марсохода на сонячній енергії. Марсохід повинен відокремитися від космічного корабля наприкінц цього року і спробувати приземлитися. Очікується, що марсохід пропрацює близько трьох місяців, збираючи дані про підземні води і можливі ознаки прадавнього життя, а орбітальний апарат – два роки.

Досі тільки Сполучені Штати успішно приземлилися на Марсі – загалом вісім разів. Американський марсохід Perseverance має сісти на «червону планету» 18 лютого, щоб також знайти ознаки давнього мікроскопічного життя і зібрати камені для повернення на Землю в наступному десятилітті.

Космічний зонд «Аль-Амаль» («Надія»), побудований в Об’єднаних Арабських Еміратах, почав обліт «червоної планети» 9 лютого, щоб зібрати докладні дані про атмосферу Марса. Навколо Марса працюють ще шість інших орбітальних апаратів: три американських, два європейських та один індійський.

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