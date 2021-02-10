Китай повідомив про виведення свого космічного корабля на орбіту Марса

Китай повідомив про успішне виведення космічного корабля на орбіту Марса в рамках місії з висадки марсохода на «червону планету».

«Китайський зонд Tianwen-1 успішно вийшов на орбіту навколо Марса в середу після майже семимісячного польоту з Землі», – повідомило 10 лютого державне інформаційне агентство Xinhua.

Це вперше, коли Китаю вдалося відправити космічний корабель на Марс, і це сталося наступного дня після того, як це зробили Об’єднані Арабські Емірати.

Tianwen-1 складається з орбітального апарату і марсохода на сонячній енергії. Марсохід повинен відокремитися від космічного корабля наприкінц цього року і спробувати приземлитися. Очікується, що марсохід пропрацює близько трьох місяців, збираючи дані про підземні води і можливі ознаки прадавнього життя, а орбітальний апарат – два роки.

Досі тільки Сполучені Штати успішно приземлилися на Марсі – загалом вісім разів. Американський марсохід Perseverance має сісти на «червону планету» 18 лютого, щоб також знайти ознаки давнього мікроскопічного життя і зібрати камені для повернення на Землю в наступному десятилітті.

Космічний зонд «Аль-Амаль» («Надія»), побудований в Об’єднаних Арабських Еміратах, почав обліт «червоної планети» 9 лютого, щоб зібрати докладні дані про атмосферу Марса. Навколо Марса працюють ще шість інших орбітальних апаратів: три американських, два європейських та один індійський.