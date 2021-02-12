Шмигаль обговорив з прем’єром Люксембургу співпрацю в космічній галузі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єром Люксембургу Ксав’є Беттелем співпрацю країн у космічній галузі та сфері інноваційних технологій.

«Україна готова налагодити стабільну співпрацю з Люксембурзьким Космічним Агентством. Ми зацікавлені в двосторонній співпраці в галузі дослідження космосу й використання космічних ресурсів, зокрема і в межах міжнародного проєкту «Артеміда», до якого наша держава долучилася у листопаді минулого року», – цитує Шмигаля український уряд.

Він вважає, що можлива угода про економічне співробітництво має сприяти розвитку двосторонніх відносин України та Люксембургу.

«Ця угода має стати важливим імпульсом для створення українсько-люксембурзької Спільної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва. Ми впевнені, що така комісія стане основним майданчиком для реалізації спільних ініціатив і стратегічних проектів», – додав прем’єр.

Беттель у твітері повідомив, що провів зі Шмигалем конструктивну зустріч. За його словами, Люксембург продовжить допомагати. Урядовець сподівається, що всі сторони зможуть знайти шлях припинення збройного конфлікту на Донбасі задля добробуту та щоб відновити регіональну стабільність.