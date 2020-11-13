Україна підписала з NASA угоду «Артеміда» про освоєння Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях

Державне космічне агентство України підписало домовленості в рамках програми NASA «Артеміда» щодо цивільного дослідження й використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях. Таким чином, Україна стала дев’ятою країною-підписантом, повідомили в Державному космічному агентстві.

Україна має всі науково-технічні можливості і досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерівNASA під час реалізації програми «Артеміда», переконані в агентстві.

«Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проєкти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми «Артеміда», – йдеться у заяві голови ДКА Володимира Усова.

Домовленості в рамках програми «Артеміда» передбачають:



усі заходи здійснюються лише в мирних цілях;



діяльність має бути прозорою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів;



учасники програми мають прагнути підтримувати сумісність систем для підвищення їхньої безпеки та стабільності;



підписанти зобов'язуються надавати допомогу особам, які постраждали в рамках реалізації програми «Артеміда»;



будь-яка держава, яка бере участь в програмі, має бути учасницею Конвенції про реєстрацію космічних об'єктів;



наукову інформацію, отриману в рамках реалізації програми, слід оприлюднювати публічно;



підписанти зобов'язуються зберігати космічну спадщину;



видобування та використання космічних ресурсів є ключовим фактором безпечних та сталих досліджень, і має проводитися відповідно до Договору з космосу;



слід уникати шкідливого втручання та підтримувати принцип належної уваги, як того вимагає Договір з космосу;



підписанти зобов’язуються планувати безпечне захоронення сміття.

У Державному космічному агентстві України додають, що перелічені принципи та домовленості не порушують міжнародних зобов’язань України у сфері космічної діяльності. У відомстві сподіваються, що така співпраця підштовхне держави до багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права, яке б відповідало сучасним викликам та планам людства в освоєнні космічного простору.

Підписання домовленостей, зазначає агентство, сприятиме укладенню рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинність 22 січня 2019 року), розширенню співпраці України та США за іншими напрямами космічної діяльності та поновленню діалогу держав в рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень та використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 році.

13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного астронавтичного конгресу вісім держав (США, Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія) підписали Домовленості в рамках програми «Артеміда» щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.