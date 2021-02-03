Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 лютого 2021, Київ 20:05
Відео

Засекречений космос (відео)

Засекречений космос (відео)
Embed
Засекречений космос (відео)

No media source currently available

0:00 0:24:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Україна повертається в космос» або «Українці на місяці». Вперше за багато років «Укркосмос» разом з НАСА стали частиною амбітної програми з дослідження поверхні Місяця і місячного поселення. Україна довгі роки вважалася космічною державою. Понад 20 підприємств під грифом «цілком таємно» спільно розробляли зброю і ракети. Але 90-ті, а пізніше відсутність космічної програми внесли свої корективи. Незважаючи ні на що, українському космосу бути. #ВУкраїні розкриває секрети: про найстрашнішу зброю у світі, про українські супутники та унікальні нові розробки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG