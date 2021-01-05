Головні тенденції в техніці, за якими варто стежити в 2021-му

Ласкаво просимо в 2021 рік, який багато в чому буде визначатися тенденціями, що склалися в цьому році під впливом COVID-19 і спричиненою ним економічної кризи. Пандемія змінила всі аспекти нашого життя – як ми робимо покупки, працюємо або відпочиваємо. Це буде мати першорядне значення для розвитку технологій у 2021 році.

Менш ніж за рік коронавірус створив для населення всієї планети інше майбутнє.

Ці стрімкі зміни триватимуть, адже пандемія тільки прискорила розвиток багатьох технологічних тенденцій, які були вже й без того.

Поширення нових технологічних практик у відповідь на мінливу реальність пандемії перевершило всі очікування в таких царинах, як охорона здоров’я, освіта і рітейл.

«Останні дані показують, що за пару місяців ми зробили п'ятирічний стрибок в освоєнні цифрових технологій і на рівні користувачів, і в бізнесі», – писала в травні консалтингова компанія «МакКінсі».

Жителі різних країн раптово опинилися в майбутньому, в якому є і негативні тенденції – від засилля дезінформації в інтернеті до автоматизації, яка загрожує зростанням безробіття.

До вашої уваги п’ять головних трендів наступного року.

Інфодемія

У листопаді компанії Pfizer і BioNTech випустили вакцину від COVID-19, і політики в Європі і США почали навперебій заявляти на неї свої права. Але як не дивно, у багатьох ця новина викликала приступ параної.

Підозріле ставлення до вакцинації не нова феномен, але прийдешня глобальна вакцинація викликала потоки недостовірної або свідомо фальшиву інформацію в інтернеті – від псевдонаукових описів коронавірусу до конспірологічних теорій щодо його походження та ефективності вакцинації як превентивного заходу.

Нещодавнє опитування громадської думки, проведене інститутом Ґеллапа, показало, що в США готові зробити щеплення 58 відсоткам населення.

У Росії скепсис щодо вакцини пов’язаний ще й з тим, що влада почала широко застосовувати «Спутник V» до закінчення третьої фази тестування. За даними незалежного Левада-центру, 61% росіян не довіряє офіційній статистиці щодо коронавірусу і 58% не планують вакцинуватися.

«В ході пандемії і президентських виборів у США соцмережі вперше стали позначати інформацію, щоб допомогти користувачам орієнтуватися в ній, – каже Делфін Хаґланд-Мішра, виконавча директорка The Signals Network і головна доповідачка про інфодемію на Форумі інформації та демократії. – Я не думаю, що вони відступлять від цієї практики в майбутньому».

Зростання недостовірної і фальшивої інформації в інтернеті стало більш помітним в останні роки, причому брехня поширюється швидше за правду, впливаючи на результати виборів і формування громадської думки з важливих питань. У зв’язку з цим усе гучніше лунають вимоги до онлайн-платформ поліпшити модерацію контенту, а до урядів – посилити регулювання соцмереж, де зараз відбувається більшість онлайн-дискусій.

У грудні проти компанії «Фейсбук» подали позови Федеральна торговельна комісія США і генеральні прокурори десятків штатів, що може призвести до розколу цього технологічного гіганта. Єврокомісія представила закон про цифрові сервіси, також націлений на посилення регулювання великих техкорпорацій і створення правил модерування онлайн-контенту.

«У 2021 року ми побачимо становлення серйозного регулювання інтернет-платформ по обидва боки Атлантики», – вважає Хаґланд-Мішра.

Кіберспорт дедалі популярніший

У відеоігри зараз грає чверть населення Землі, і тепер це не просто розвага. Вони стали більш соціальними, більш конкурентними і, як прийнято вважати, викликають більш сильну залежність. Тепер це культурний феномен і вельми прибутковий бізнес.

Прогнози динаміки ринку кіберспорту дозволяють припустити, що до 2023 року він перевищить 1,5 мільярда доларів. Лідери галузі розраховують на зростання аудиторії і збільшення продажів устаткування внаслідок пандемії.

Під час локдауна наприкінці березня кількість гравців, які одночасно грають на платформі Steam досягла рекордних 25 мільйонів. Акції компанії «Нінтендо» зросли на 45%, а трафік популярного стрімінгового сервісу Twitch виріс на 50% із березня по квітень. За даними міжнародної консалтингової агенції «Делуат», третина американських споживачів «підписалися на сервіси відео- або хмарних ігор чи ж подивилися кібер- або віртуальні спортивні заходи» вперше під час пандемії.

Завдяки зростанню таких великих платформ, як Fortnite і League Of Legends, аудиторія кіберспорту зросла, що призвело до зростання інвестицій у цю галузь.

Зараз у ній діють 12 професійних ліг у всіх регіонах планети, крім Африки, 120 команд і понад 1000 професійних гравців, причому ці цифри швидше за все зростатимуть, і вже в найближчому майбутньому кіберспорт зможе скласти конкуренцію звичайному спорту.

Гряде 5G

Поява нових технологій, що дозволяють збільшити швидкість і охоплення інтернету, щоразу призводить до хвилі інновацій. Технологія 3G принесла повноцінний інтернет в мобільні пристрої, 4G привела до зростання стрімінгових відео і музичних платформ. 5G відкриє нові можливості.

З моменту розробки технології 5G пройшло майже десять років, і тепер мобільний інтернет зможе працювати на немислимих раніше швидкостях. Це запустить нові технологічні тренди – від складних програм, здатних самонавчатися, до підвищеної автоматизації і віртуальної реальності, що може вплинути на всі галузі економіки і стати основою цифрової економіки майбутнього, від кібермедицини до інтернету речей (це потенційно багатомільярдний ринок).

«5G надає надзвичайні можливості, які щойно починають вимальовуватися, – каже Елса Каніа, учасниця програми технологій і національної безпеки при Центрі нової американської безпеки. – Зокрема, як ми побачили під час пандемії, доступ до інтернету має ключовий вплив на якість життя».

Китайський технологічний гігант Huawei – світовий лідер у розвитку та розгортанні мереж 5G. На тлі загострення відносин між Пекіном і Вашингтоном владf США почала глобальну кампанію проти Huawei і внесла її в чорний список як загрозу національній безпеці за підозрою в шпигунстві на користь китайського уряду. Розгортання мереж 5G, ймовірно, триватиме і в 2021-му, й експерти вимагають приділяти більше уваги конкурентам китайської компанії – «Ерікссон» і «Нокіа».

«Хочеться сподіватися, що важливість нового покоління технології передачі даних буде визнана, і це спровокує подальші інвестиції в дослідження і розвиток американської цифрової інфраструктури», – каже Каніа.

Робота все віддаленіша

Цифровізація праці призвела до збільшення частки віддаленої роботи на глобальному ринку праці, проте пандемія стрімко прискорила цей процес.

Карантинні обмеження призвели до закриття офісів по всій Європі і Північній Америці. Переговори по відеозв’язку стали нормою. За оцінкою консультанта в галузі IT компанії «Ґартнер», до кінця 2023 року віддалено працюватимуть до 40% організацій , оскільки ця тенденція пов’язана не стільки з пандемією, скільки зі зниженням витрат, пов’язаних із утриманням офісу.

Багато країн, які потерпають від різкого скорочення кількості туристів під час пандемії, тепер намагаються залучити якомога більше «цифрових кочівників», які мають можливість працювати віддалено і, відповідно, більш вільні у виборі країни проживання.

Такі країни, як Естонія, Грузія, Барбадос або Багами пропонують різні пільги – наприклад, низькі податки або доступне житло, – щоб заманити віддалених працівників.

Капітал сягнув космосу

2020-й став переломним для приватних польотів у космос у зв’язку з тим, що в травні компанія SpaceX уперше в своїй історії змогла доставити людей на Міжнародну космічну станцію. Але це була лише перша ластівка на порозі великих змін: усе більше компаній ведуть боротьбу за те, щоб зробити космічні польоти простішими і доступнішими.

Комерційні компанії беруть участь у космічній програмі з моменту її зародження, але ніколи раніше їхня роль не була ключовою. Найбільш відомою є компанія SpaceX, яка задала нового формату за рахунок використання багаторазових ракет-носіїв, проте список нею не вичерпуються. Компанії Blue Origin Джеффа Безоса і Virgin Galactic Річарда Бренсона теж співпрацюють із державними агентствами з метою організації космічного туризму і навіть польотів на Місяць в осяжному майбутньому. Компанія «Боїнг» займається розробкою космічного корабля «Старлайнер», який повинен доставити космонавтів на борт МКС вже в 2021 році.

Більше ніж десять країн уже мають можливість запускати ракети на навколоземну орбіту і мають космічні амбіції, тож клієнтська база у приватних космічних компаній буде тільки збільшуватися.

«Мова йде про поглиблення партнерства, – говорить Джошуа Колуелл, професор фізики і заступник директора Флоридського університету космічних досліджень у США. – Поки що ракети в космос запускають в основному держави, але приватні компанії знайдуть собі клієнтів і серед урядів, і в приватному секторі».

Збільшення космічних польотів обіцяє не тільки нові можливості, але й ризики: «Чи не призведе поява безлічі нових гравців, як державних, так і приватних, до несподіваних наслідків? – запитує Колуелл. – Не впевнений, що все це добре продумано, адже міжнародних механізмів регулювання цієї сфери зовсім небагато».