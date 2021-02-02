Депутатка від «Голосу» звинуватила представника «За майбутнє» в сексизмі за «дівчинку, якій 32 роки»

Народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун під час виступу у Верховній Раді 2 лютого засудила висловлювання представника депутатської групи «За майбутнє» Сергія Рудика на адресу іншої парламентарки Мар’яни Безуглої («Слуга народу»).

Виступаючи з трибуні в оточенні колег (в тому числі представниць інших фракцій), Совсун зацитувала слова Рудика з виступу минулого тижня.

«Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів», – сказав тоді Рудик, коментуючи законопроєкт про реформу Служби безпеки України, який представляла Безугла. Потім він згадав депутатку попереднього скликання Ірину Сисоєнко, яка, за його словами, «дупля не різала в медицині».

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«Давайте скажемо чесно: пан Рудик, безперечно, не вважає, що народні депутати не мають права висловлюватися. Його подив викликає, що говорити може жінка, особливо, якщо їй 32 роки. Дозволю собі нагадати панові Рудику, що жінки в 32 роки можуть мати значно більші досягнення, ніж окремі чоловіки. Так, перші жінки-астронавтки полетіли в космос, коли їм ще не виповнилося 30 років, а Марія Кюрі відкрила новий елемент таблиці Менделєєва, полоній, у 31 рік. Жінки можуть досягати успіху в будь-якому віці. І, що головне, вони мають право говорити на рівних із чоловіками завжди. Якщо їм відмовляють у праві висловитися, якщо їм дорікають їхньою статтю, то це має дуже чітку назву – сексизм. І до сексизму вдаються тоді, коли не вистачає сили аргументів, не вистачає власної компетентності та професіоналізму», – заявила Совсун.

Вона додала, що ігнорування таких випадків означатиме їх легалізацію, а зацитувала кілька прикладів дискримінаційних висловлювань щодо жінок, якими з нею поділилися користувачки соцмереж.

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«Ми вважаємо, що найбільш адекватною реакцією з боку пана Рудика було б вибачення перед Мар’яною Безуглою, а також перед іншими дівчатами 32 років і не тільки. Якщо у пана Рудика не вистачає власної сміливості на це, ми очікуємо на таке вибачення від групи «За майбутнє», – додала народна депутатка.

Вона також закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт про протидію сексизму та зміни до регламенту, які розробило міжфракційне об’єднанням «Рівні можливості».

Сергій Рудик у репліці зацитував вступ до своєї колонки для «Української правди» 2018 року.

«У державі з 2014 року статус учасниць бойових дій отримали близько 7 тисяч представниць прекрасної половини. Українки воюють на фронті нарівні з чоловіками. На своїх тендітних плечах вони винесли неймовірне навантаження перших років війни, допомагаючи як бійчині, медсестри, волонтерки, дружини та матері», – зокрема йдеться в цьому матеріалі.

Цю цитату Рудик навів як доказ того, що не схильний до сексистських упереджень.

«Я ніколи не виділяв стать як окрему проблему для того, щоб звинувачувати в професіоналізмі чи непрофесіоналізмі. Я завжди апелював до професіоналізму», – заявив він, проте не зміг закінчити виступ через регламент. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився надати йому додатковий час.

У січні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували проєкти законів проти сексизму. Перший передбачає законодавче визначення поняття «сексизм» та внесення змін до низки законів, що заборонятимуть прояви цього явища. Другий – запровадження покарань за сексизм. Ці документи подали представники фракції «Слуги народу».