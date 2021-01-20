Сексизм у законі: у парламенті України хочуть дати визначення і призначити покарання

У Верховній Раді зареєстрували проєкти законів проти сексизму. Перший передбачає законодавче визначення поняття «сексизм» та внесення змін до низки законів, що заборонятимуть прояви цього явища. Другий – запровадження покарань за сексизм. Ці документи подано представниками фракції «Слуги народу».

Депутати пропонують під поняттям «сексизм» розуміти «будь-які жести, візуальні прояви, сказані або написані слова, практику і поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать», що спричиняють або спрямовані на:

порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;

сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб;

створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;

перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;

підтримку та посилення ґендерних стереотипів.

Це стосується публічної та приватної сфер, мережі інтернет або «поза нею», уточнює законопроєкт.

Водночас документ перелічує соціальні явища, що не підпадуть під визначення сексизму:

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

особливі вимоги з охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їхнього репродуктивного здоров'я;

позитивні дії.

Втім, проєкт закону не дає визначення поняттю «позитивні дії».

Передбачено, що людина, яка вважатиме, що стосовно неї вчинили сексистські дії, зможе скаржитися до:

державних органів;

Національної поліції України;

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

суду.

Про те, що буде з кривдниками, якщо сексизм з їхнього боку буде доведено, йдеться в проєкті змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законопроєкт пропонує у пункті першому частини другої статті 262, де мова про дрібне хуліганство, додати слово «сексизм». Тобто у частині відповідальності документ прирівнює ці два явища. Відтак, якщо проєкт стане законом, прояви сексизму можуть потягнути за собою:

штрафи від 10 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів (1700–3400 грн);

громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний арешт до 7 діб.

За повторне порушення:

штраф до 6800 грн;

громадські роботи від 40 до 60 годин;

адміністративний арешт до 15 діб.

Зміни до адміністративного Кодексу зареєстровані окремим законопроєктом, оскільки це є вимогою регламенту Верховної Ради. Загалом два документи між собою узгоджені і передбачають спільну мету. Крім того, що вони є актуальними для українського суспільства, вони є частиною плану узгодження законодавства України з нормами Європейського союзу. Про це у коментарі для Радіо Свобода розповідає ініціатор проєкту закону, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи для України щодо законодавчого запровадження поняття «сексизм». На підставі цих рекомендацій і був напрацьований цей законопроєкт. Це є в усьому світі, а в нас немає. Гадаю перспективи у цього законопроєкту – є», – зауважує Качура.

Крім того, за словами Олександра Качури, за його пропозицією під проєктом закона підписалися усі охочі члени фракції партії «Слуга народу». Таким чином серед авторів документу опинився і депутат із цієї ж фракції Олександр Корнієнко, який у червні минулого року обговорював із головою парламентських «слуг народу» Давидом Арахамією свою колегу-депутатку Ірину Алахвердиєву і присустився висловлювань, які розцінили саме як сексистські. Пізніше Корнієнко вибачився перед Алахвердієвою.

В опозиції, зокрема в «Європейській солідарності», ще не визначилися, чи підтримувати названі проєкти законів. З текстами документів спочатку слід уважно ознайомитися, зауважує у коментарі для Радіо Свобода народний депутат, співголова фракції від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Тим часом, на її думку, влада вже має всі можливості встановити гендерну рівність у державних органах.

«Звернімо увагу на нинішній уряд. Дві жінки на уряд європейської країни – це не просто ненормально. Очевидно, що це не відповідає ані викликам часу, ані потенціалу українських жінок, ані демографічному складу населення України. Можна говорити і про регіональну владу, і про центральну. Так само ми бачимо сьогодні жінок бракує на високих посадах в інших сферах», – наголошує Геращенко.

Проєкти законів №4599 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у суспільстві» та №4599 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму у суспільстві» вже спрямовані на розгляд профільного комітету Верховної Ради, а також оприлюднені на сайті парламенту.