І обіцянки, і пробачення: за що Зеленському і «слугам народу» довелося вибачатися

У президента Володимира Зеленського вирішили не вибачатися за сумніви Вітольда Фокіна в тому, що на Донбасі відбувається війна між Україною та Росією. Попри те, що саме голова держави призначив Фокіна першим заступником керівника делегації України у мінській ТКГ, від висловлювань останнього просто відмежувалися заявою, що в Офісі президента «неприємно здивовані», і швидким звільненням від участі в тристоронніх переговорах щодо Донбасу. Але чи убезпечить цей хід президента і його соратників від необдуманих заяв та кроків, що підривають їхні рейтинги, збурюють суспільство і змушують владу вибачатися? Радіо Свобода нагадує, коли і за що Володимир Зеленський, а також представники партії «Слуга народу» змушені були публічно просити вибачення.

Вперше вибачатися як політику Володимирові Зеленському довелося невдовзі після того, як він заявив про свій намір брати участь у виборах президента України. У січні 2019 року у відеозверненні Зеленський вибачився перед журналістами «Схем» за свою реакцію на запитання і частково прокоментував інформацію щодо його бізнесу в Росії, про який журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») розповіли у розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше в інтерв’ю він заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

«У нашої компанії дійсно було багато прав. Ми торгуємо з 21 країною за кордоном, з усіма країнами СНД. Це правда. Ми торгуємо інтелектуальними правами – це наші формати, наші ідеї та сценарії. Гроші роялті і від продажу цих прав надходять на різні західні компанії. І звідти ці гроші повертаються в Україну», – заявив Зеленський у своєму відео.

Раніше запитання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалось поставити Володимирові Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів: «Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам». На уточнювальне питання щодо державних субсидій із російського бюджету на виробництво кінострічки, бізнесу в Росії він відповів: «Ви кажете неправду».

Після виборів

Невдовзі після перемоги на виборах, іще до оголошення їх офіційних результатів Володимир Зеленський вибачився за те, що назвав томос «термосом», коли ще був актором. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода у квітні 2019 року розповів колишній патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

«Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом». Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося», – заявив Філарет.

Напередодні Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у виборах президента і висловив сподівання, що він продовжить «державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України».

Також невдовзі після перемоги на виборах президента України Володимир Зеленський у травні 2019 року у відеозверненні в соцмережах вибачився перед киянами наперед через майбутні затори в день інавгурації, 20 травня 2020 року, і пообіцяв «створити незручності» для Верховної Ради, яка проголосувала саме за цю дату.

«Ви пам’ятаєте, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19-го (травня – ред). Щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян. Ну, вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там скаржитися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито», – наголосив переможець виборів Зеленський.

Після інавгурації

Вже зайнявши крісло на Банковій, Зеленський у листопаді 2019 року вибачався перед журналістами, що прийшов на пресконференцію неголеним. Президент пояснив свою неголеність забобонами і пообіцяв привести себе до ладу після повернення в Україну захоплених восени попереднього року Росією військових суден.

«Я хочу вибачитися, що неголений. Це не просто так. У нас є таке українське слово… – «забобони». Суто українське слово, дуже класне слово, я дуже люблю. Такий є «забобон». Знаєте: зараз я чекаю на кораблі – кораблі повернуться, тоді поголюся», – сказав Зеленський під час пресконференції у Києві.

Вибачення ОП

Крім самого президента, вибачатися доводилося і представникам його офісу. У жовтні 2019 року користувачі соцмереж і журналісти звернули увагу на те, що у повідомленні у соцмережах про візит Зеленського до Латвії спочатку її було названо «Республікою Литвою», а потім «Республікою Латвією», тоді як офіційно країна називається «Латвійська Республіка».

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що посадовець, відповідальний за роботу у соціальних мережах, отримав стягнення за помилку при написанні назви країни.

«В дописі на акаунті Офісу президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Просимо вибачення у читачів акаунту», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Тимошенко.

Натомість від прессекретарки президента Юлії Мендель вибачень так і не дочекалися. Національна спілка журналістів України закликала Офіс президента і речницю голови держави переглянути своє ставлення до ЗМІ і вибачитися за свої дії щодо журналістів Радіо Свобода.

«Прессекретар президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування – це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися. Висловлюю солідарність із колегами з програми «Схеми: корупція в деталях» й американським журналістом Крістофером Міллером, який працює у Києві для Радіо Свобода», – написав у фейсбуці голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богданові. Проте речниця президента й охорона не давали йому цього зробити – притримували його, заважаючи підійти до президента і керівника ОПУ.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не допустити в «особистий простір президента». Вона також заявила, що йдеться про питання безпеки «першої особи держави».

На форумі YES речниця президента Юлія Мендель відтягнула журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючи йому поставити запитання президентові.

У відповідь на зауваження журналіста, що «це не так, як це має працювати», Мендель відповіла: «Так, саме для цього я тут працюю».

Партійні покаяння

Публічні вибачення стали також дійсністю для пропрезидентської партії «Слуга народу» й її фракції у Верховній Раді.

«Слузі народу» у серпні 2019 року довелося публічно засудити висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время» Ольги Духнич. Бужанський у своєму телеграм-каналі назвав журналістку «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв’ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

«Партія «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга народу» принесло пані Духнич вибачення», – повідомили на партійній сторінці у фейсбуці.

Разом із тим у партії зауважили, що висловлювання Бужанського є «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією» на оцінкові судження стосовно «особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків».

Кнопкодави

У вересні 2019 року депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулась до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із проханням вжити заходів щодо притягнення депутатів-кнопкодавів до відповідальності. Спікер надав слово депутатам від «Слуги народу», яких «спіймали» на порушенні правила персонального голосування: Сергієві Литвиненку і Олені Копанчук. Депутати-кнопкодави публічно вибачались і пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.

«Я хочу вибачитись за те, що вийшло. У моїх діях не було ніякого злого умислу. Я просто переживав, щоб за ці закони проголосували. Я готовий передати місячну зарплату на благодійність», – заявив Литвиненко.

«Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Для мене було важливим, щоб даний законопроєкт був проголосований, хоча це не є виправданням. Для мене – це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюсь до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане нагадуванням не вчиняти неособисте голосування», – переконувала Копанчук.

Листування зі секс-працівницею

У жовтні 2019 року було оприлюднено фото листування народного депутата від «Слуги народу», голови комітету парламенту з питань закордонної політики Богдана Яременка в смартфоні з секс-працівницею, яке він вів під час засідання в парламенті. Депутат потім стверджував, що листування сфабриковане і велося свідомо для провокації проти журналістів, але пізніше вибачився за свій вчинок.

«Я хочу вибачитися перед своєю фракцією і перед президентом: ви стали заручниками ситуації, ви не заслужили, щоб вас втоптували в багнюку разом зі мною. Я прошу вибачення, друзі. Я сприйму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення з мого питання», – сказав Яременко з трибуни парламенту.

Він також вибачився перед своєю дружиною і виборцями, але заявив, що претензії до нього висловлюють «моралісти», а публікація його листування є кримінальним злочином.

«Продати собаку»

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку «елітної породи», щоб оплатити комуналку.

Керівництво фракції у лютому 2020 року було змушене заявити, що не підтримує позицію свого депутата Брагара щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами і вибачається за його слова. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Вона назвала висловлювання Брагара «абсолютно некоректним».

«Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією», – написала депутатка у фейсбуці.

Крім того Кравчук порадила Брагару не брати участь у ток-шоу: «…Не вмієш – не берися. Або вчися. Не готовий до прямих ефірів – займайся законодавчою роботою».

Сексизм

Заступник голови фракції «Слуга народу» і голова однойменної партії Олександр Корнієнко у червні 2020 року попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і «всіма українцями» за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на пресконференції в Миколаєві.

«Перш за все хочу звернутися до Ірини Аллахвердієвої, моєї колежанки і людини, яку я дуже поважаю, з проханням прийняти мої вибачення за ту першу частину розмови, де я з Давидом Арахамією обговорюю своє враження від її краси, але в абсолютно неприйнятній формі. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці, це були мої щирі враження від того, як ви виглядаєте і яким чином ви до цього прийшли. Ще раз приношу свої вибачення і запрошую до конструктивної співпраці і в рамках Верховної Ради, і в рамках нашого миколаївського осередку, учасником якого ви є», – сказав Корнієнко у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці.

Вибачатися Олександрові Корнієнку довелося після того, як в інтернеті з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою і, схоже, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукозапис їхньої бесіди. У розмові політики згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні. Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, у ньому озвучених, назвавши це «печерним сексизмом».

Діти «низької якості»

Також у червні 2020 року у «Слузі народу» вибачалася перед українцями за слова члена парламентської фракції Галини Третьякової, яка раніше заявила, що в малозабезпечених сім’ях народжуються діти «дуже низької якості». Пояснення надавала інша депутатка від «Слуги народ» Олена Мошинець.

«Я так розумію, що вона мала на увазі дітей із низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості. Хочу попросити вибачення в усіх дітей і всіх українців за пані Третьякову і нашу політичну силу за некоректні формулювання», – сказала Мошенець.

Пізніше стало відомо, що Третьякова у внутрішньому чаті фракції просила колег не вибачатися за неї.

Битва за освіту

Під час розгляду проєкту змін до закону «Про вищу освіту» у липні 2020 року стався конфлікт між депутатами з фракцій партій «Європейська солідарність» і «Слуга народу». У «ЄС» заявили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець підняв руку на депутата Марію Іонову. Сам Мотовиловець це заперечив, але згодом з трибуни парламенту попросив вибачення в Іонової.

«Сталася прикра подія – під трибуною була штовханина, і я прошу вибачення у Марії Миколаївни Іонової за те, що торкнувся вашої руки. Прошу мені вибачити», – сказав Мотовиловець.

Вибачення від Арахамії

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у жовтні 2019 року був змушений вибачитися перед учасниками вуличних акцій проти узгодження «формули Штайнмаєра» через свою заяву, що деякі з них отримують гроші за участь у протестах.

«Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва. Прочитавши його, я переосмислив сказане мною. Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції «Ні капітуляції», які прийшли туди за покликом свого серця та душі. В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив – за це я і вибачаюсь», – написав Арахамія у фейсбуці.

У лютому 2020 року Давид Арахамія заявив, що погодився б відновити водопостачання в Крим в обмін на припинення війни на Донбасі. За це знову довелося вибачатися. Водночас Арахамія наголосив, що його слова вирвали з контексту.

«Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція!» — наголосив голова фракції партії «Слуга народу».