«Сімейні цінності «слуг народу»: як попри обіцянки Зеленського кумівство живе в «зе-команді» («СХЕМИ» | №273)

Кумівство – або непотизм, коли впливові люди призначають у владу своїх родичів – одна з рис незрілої політики, ризик превалювання особистих інтересів над суспільними. Володимир Зеленський цю практику обіцяв залишити в минулому. Гостро закидав Петру Порошенку цю політичну ваду, і запевняв що за його президентства «кумівства не буде».

Але саме з друзів та бізнес-партнерів Зеленський сформував своє найближче владне оточення – «Квартал 95» частково перебрався на Банкову, частково у парламент, його друг дитинства очолив Службу безпеки.

Як глибоко це явище поширилось серед української політики за часів президентства Зеленського – «Схеми» вирішили простежити на прикладі українського парламенту. Там народні депутати можуть в тому числі за держкошт наймати собі помічників. Щонайменше 15 депутатів із монофракції «Слуга народу» набрали собі в помічники батьків, братів, дружин, чоловіків. Дехто виписує родичам премії з держбюджету та підвищені зарплати.

Та, мабуть, головне – посвідчення помічника народного депутата України – це допуск до владних коридорів і статус державної ваги. «Схеми» поспілкувалися із цими депутатами, розпитуючи, чи не йде це врозріз із політичними гаслами Володимира Зеленського. І вже за тиждень до виходу цього матеріалу – Верховна Рада раптово ухвалила закон, який забороняє близькими родичам ставати помічниками депутатів. А керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав швидке ухвалення закону – прямим наслідком інтересу програми «Схеми» до цієї проблематики.