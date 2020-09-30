«Страус заховав голову в пісок». Качура про реакцію своєї партії «Слуга народу» на заяву нардепа Галушка

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розкритикував відсутність чітких дій та реакції своєї партії на заяву депутата Верховної Ради Миколи Галушка, який заявив про продаж владною партією місць у списках.

За словами Качури, він просив винести це питання на засідання фракції, проте цього не зробили.

«Якби ми жили в європейській площині, то всередині партії могла би бути серйозна розмова. А в нас, на жаль, я зараз скажу таку сенсаційну річ, не те, що повинен сказати представник партії «Слуга народу». Але в нас страус заховав голову в пісок по цьому питанню, як і про інших питаннях також», – заявив Качура в прямому ефірі Радіо Свобода.

За словами народного депутата, «кейс Галушка» – це наслідок того, що в президентській фракції брак комунікації, і наразі, каже Качура, визріла потреба в перезавантаженні фракції на рівні керівництва.

Напередодні голова партії «Слуга народу» у коментарі Радіо Свобода заявив, що «продаж місць у списку з’ясувати важко».

26 вересня народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Галушко заявив, що виходить із партії. У своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку «Слуги народу» в його окрузі №97 у Київській області були продані.

У партії «Слуга народу» заявили, що вивчають заяву Галушка. «Це дуже серйозні звинувачення, оскільки «договорняки» і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки», – йшлося в офіційній заяві партії у фейсбуці 27 вересня.