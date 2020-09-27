У «Слузі народу» перевіряють звинувачення депутата Галушка, який заявив про вихід із партії

У партії «Слуга народу» заявили, що вивчають інформацію, нібито всі місця в списку цієї політсили в окрузі №97 у Київській області були продані, про що в своєму відеозверненні заявив народний депутат від однойменної фракції Микола Галушко.

«Це дуже серйозні звинувачення, оскільки «договорняки» і торгівля місцями в списках суперечать моральним засадам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки», – йдеться в офіційній заяві партії у фейсбуці 27 вересня.

У політсилі також заявили про перевірку даних, які навів керівник Київської обласної організації партії «Слуга народу» Олександр Дубінський. За його даними, Галушко зустрічався з політичними опонентами «Слуги народу» в окрузі №97 і нібито мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори.

«Керівництво партії «Слуга народу» довіряє партійним командам в регіонах. Тому все, що можна вирішити в місцевій партійному осередку, вирішується там. У той же час вищі керівні органи та особи мають достатньо інструментів впливу на керівництво осередків – і вони ними неодмінно скористаються, якщо факти «продажу місць» підтвердяться», – вказано в заяві.

Щодо намірів Галушка вийти з партії «Слуга народу» в політсилі зазначили: коли від нього надійде офіційна письмова заява про це, керівні органи партії розглянуть її. Про вихід Галушка з фракції «Слуга народу» в парламенті не йдеться, вказано в заяві.

26 вересня народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Галушко заявив, що виходить із партії. У своєму відеозверненні до президента України Володимира Зеленського він стверджував, що всі місця в списку «Слуги народу» в його окрузі продані.

Галушко в 2019 році виграв вибори депутата Верховної Ради в 97-му округу (центр – місто Бровари Київської області).