«Слуги народу» обзавелись родичами-помічниками, попри обіцянки Зеленського, що «кумівства не буде» – «Схеми»

Щонайменше п’ятнадцять народних депутатів України з фракції «Слуга народу» після того, як потрапили до Верховної Ради, призначили своїх родичів чи родичів з найближчого оточення президента Володимира Зеленського своїми помічниками. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій. Водночас ще кандидат в президенти Володимир Зеленський обіцяв, що у владі «нових облич» «кумівства не буде». Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) – «Сімейні цінності «слуг народу».

Статус помічника народного депутата відкриває доступ до державних установ та владних кабінетів.

Як з’ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що «головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь «Схемам» повідомив, що в цьому випадку «тут швидше співпраця».

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна.

Брат Копитіна згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат – хоча у коментарі журналістам Ігор Копитін це заперечував, а за кілька днів повідомив, що звільнив брата з посади помічника.

Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, «він хрестив дітей». У розмові із журналістами він зауважив: «Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство».

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.

Так, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку.

Відповідно до документів з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тисяч гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат «діяв в умовах реального конфлікту інтересів», тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тисяч гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а у коментарі журналістам заявив, що «бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону».

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні, також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що «кумівства не буде» і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають «розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей».

Водночас більшість опитаних депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність.

Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька підкреслив, що «кумівство – коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться. Ось це кумівство».

Олександр Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти.

«Він вчився в Англії, в Ірландії, він має МВА з економіки. І він мене консультує періодично по різних питаннях, що стосуються економіки», – зазначив Скічко.

Микола Кириченко заявив, що негативно ставиться до кумівства у владі, але у призначенні свого брата своїм помічником нічого поганого не бачить: «Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте...Він сам займається бізнесом, я не прив’язаний до нього».

Юрій Корявченков у відповідь також підкреслив, що його дружина працює його помічником на громадських засадах, без зарплати.

«Помічники отримують цю знамениту «корочку»-всюдихід, яка дозволяє їм вирішувати певні свої питання», – говорить науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень Костянтин Федоренко.

Він аналізував роботи помічників депутатів в Україні і в кількох країнах ЄС. Федоренко звернув увагу, що в деяких країнах Євросоюзу помічникам депутатів заборонений доступ до кулуарів і до державних установ.

Після того, як 31 серпня «Схеми» відвідали з’їзд «Слуги народу» і опитали депутатів щодо їхніх родичів-помічників – наступного дня до порядку денного парламенту був включений законопроєкт щодо заборони депутатам приймати на роботу своїми помічниками близьких осіб, який ініціювали депутатки від «Європейської солідарності» ще рік тому.

17 вересня Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт, але його поки не підписав президент. Частина депутатів зі «Слуги народу», які призначили своїми помічниками своїх родичів, не підтримали цей законопроєкт. «Утрималися» депутатка Людмила Буймістер, у якої помічник – чоловік, депутат Олександр Санченко, який призначив помічником свого батька. Коли депутати голосували за законопроєкт уже в цілому, «утримався» і депутат Богдан Яременко, у якого брат став його депутатським помічником на громадських засадах.

