Рада заборонила депутатам всіх рівнів брати на роботу дружин, чоловіків та інших родичів

Верховна Рада у четвер ухвалила за основу та в цілому зміни до деяких законодавчих актів щодо «обмеження спільної роботи близьких осіб».

252 народних обранців підтримали рішення про те, що народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Відповідно до законодавчої ініціативи, близькі особи – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідна і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновитель чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою суб’єкта.

Документ вносить зміни до законів «Про запобігання корупції, «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про статус депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим» та до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.