Заступник голови фракції «Слуга народу» попросив вибачення за сексизм

Заступник голови фракції «Слуга народу» і голова однойменної партії Олександр Корнієнко попросив вибачення перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою, одним із кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською і «всіма українцями» за сексистські висловлювання у спілкуванні з головою фракції Давидом Арахамією на прес-конференції в Миколаєві.

«Перш за все хочу звернутися до Ірини Аллахвердієвої, моєї колежанки і людини, яку я дуже поважаю, з проханням прийняти мої вибачення за ту першу частину розмови, де я з Давидом Арахамією обговорюю своє враження від її краси, але в абсолютно неприйнятній формі. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці, це були мої щирі враження від того, як ви виглядаєте і яким чином ви до цього прийшли. Ще раз приношу свої вибачення і запрошую до конструктивної співпраці і в рамках Верховної Ради, і в рамках нашого миколаївського осередку, учасником якого ви є», – сказав Корнієнко у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці.

За його словами, більша частина оприлюдненої розмови стосувалася не депутатки Аллахвердієвої, а можливого кандидата від партії на посаду мера Миколаєва Тетяни Домбровської.

«Я обговорював іншу людину… місцевого політика, можливого кандидата в мери пані Тетяну Домбровську. З нею я познайомився напередодні,... і вона дійсно мене вразила своєю енергією, своїм запалом, і я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Знову таки форму для висловлення свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, і таку, яка може дійсно сприйматися як сексизм й інші форми дискримінації», – сказав Корнієнко.

Він підтвердив, що змонтувати прямий ефір, у який потрапило обговорення, з технічної точки зору неможливо, проте припустив, що міг статися збій трансляції.

«У прямому ефірі це неможливо зробити, і зрозуміло, що треба бути «відморозком», щоб це стверджувати і переконувати в цьому все суспільство. Але разом з цим ми з Давидом чітко пам’ятаємо, що між коротким обговоренням Ірини Аллахвердієвої і більш розлогим обговоренням Тетяни Домбровської була довша пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке розповсюджено, немає цього моменту взагалі. Можливо, він був втрачений при стрімі. Керівник цього сайту, який зробив стрім, пан Деренюга зараз дає коментарі про те, що, можливо, була якась втрата сигналу», – сказав депутат.

Раніше Корнієнко заявляв, що відео змонтоване і що він не згадував свою колегу Ірину Аллахвердієву у непристойному контексті.

Народна депутатка України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва ввечері 23 червня також назвала монтажем, поширене у мережі відео, на якому її колеги-однопартійці Олександр Корнієнко та Давид Арахамія вживають некоректні висловлювання нібито на її адресу з використанням, серед іншого, таких слів як «баба», «корабельна сосна».

23 червня у мережі інтернет з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою, та, як виглядає, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукове відтворення їхньої бесіди. У розмові політики згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні.

Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, у ньому озвучених, назвавши це «печерним сексизмом».