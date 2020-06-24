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24 червня 2020, Київ 06:55
Новини | Політика

Депутатка від «Слуги народу» назвала монтажем слова однопартійців буцімто на її адресу про «корабельну сосну»

Народна депутатка України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва ввечері 23 червня назвала монтажем, поширене у мережі відео, на якому її колеги-однопартійці Олександр Корнієнко та Давид Арахамія вживають некоректні висловлювання буцімто на її адресу з використанням, серед іншого, таких слів як «баба», «корабельна сосна» тощо.

«Опубліковане «сенсаційне відео» – монтаж. Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними «скандалами» нас не вдасться роз’єднати. І що б не креативили опоненти – залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо «триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори», – написала Аллахвердієва у фейсбуці.

Вона назвала відеоролик «низькопробним брудом».

Голова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко теж заявив, що не гадував свою колегу Ірину Аллахвердієву у непристойному контексті.

«До монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей – зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення», — написав Корнієнко у фейсбуці.

При цьому він зауважив, що відносини з колегами «трошки близькі» та «іронічні».

«Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа», – додав Корнієнко, із вуст якого, як випливає із відеоролика, прозвучали слова нецензурного характеру.

23 червня у мережі інтернет з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою, та, як виглядає, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукове відтворення їхньої бесіди. У розмові політики згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні.

Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, у ньому озвучених, назвавши це «печерним сексизмом».

Радіо Свобода не несе відповідальність за автентичність і зміст відеопродукції виробництва інших ресурсів і платформ.

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