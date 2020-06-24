Депутатка від «Слуги народу» назвала монтажем слова однопартійців буцімто на її адресу про «корабельну сосну»

Народна депутатка України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва ввечері 23 червня назвала монтажем, поширене у мережі відео, на якому її колеги-однопартійці Олександр Корнієнко та Давид Арахамія вживають некоректні висловлювання буцімто на її адресу з використанням, серед іншого, таких слів як «баба», «корабельна сосна» тощо.

«Опубліковане «сенсаційне відео» – монтаж. Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими ницими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними «скандалами» нас не вдасться роз’єднати. І що б не креативили опоненти – залишиться на їхній совісті. А ми разом зробимо «триста зустрічей за чотири місяці і виграємо вибори», – написала Аллахвердієва у фейсбуці.

Вона назвала відеоролик «низькопробним брудом».

Голова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко теж заявив, що не гадував свою колегу Ірину Аллахвердієву у непристойному контексті.

«До монтажу потрапило прізвище шанованої депутатки, нашої колеги, яка жодного відношення до обговорюваних питань не мала. Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей – зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення», — написав Корнієнко у фейсбуці.

При цьому він зауважив, що відносини з колегами «трошки близькі» та «іронічні».

«Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа», – додав Корнієнко, із вуст якого, як випливає із відеоролика, прозвучали слова нецензурного характеру.



23 червня у мережі інтернет з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою, та, як виглядає, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукове відтворення їхньої бесіди. У розмові політики згадують прізвище «Аллахвердієва», а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські і непристойні.

Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, у ньому озвучених, назвавши це «печерним сексизмом».

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