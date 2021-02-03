Прототип космічного корабля Starship, який компанія SpaсeX розробляє для подорожі на Марс, знову вибухнув під час випробувань. На кадрах трансляції добре видно, що, як і минулого разу, проблеми почалися під час посадки. Самі розробники підтверджують: сам політ йшов за планом, корабель піднявся на висоту 10 кілометрів. І, за оцінками фахівців SpaceX, випробування пройшло успішно. У грудні минулого року інший прототип Starship також вибухнув на полігоні. Тоді не спрацював один із двигунів – як пізніше пояснив Ілон Маск, тиск у паливному баці був недостатнім і через це швидкість приземлення була занадто високою. (Відео Reuters)
Корабель Ілона Маска для польоту на Марс знову вибухнув під час випробувань
Прототип космічного корабля Starship, який компанія SpaсeX розробляє для подорожі на Марс, знову вибухнув під час випробувань. На кадрах трансляції добре видно, що, як і минулого разу, проблеми почалися під час посадки. Самі розробники підтверджують: сам політ йшов за планом, корабель піднявся на висоту 10 кілометрів. І, за оцінками фахівців SpaceX, випробування пройшло успішно. У грудні минулого року інший прототип Starship також вибухнув на полігоні. Тоді не спрацював один із двигунів – як пізніше пояснив Ілон Маск, тиск у паливному баці був недостатнім і через це швидкість приземлення була занадто високою. (Відео Reuters)
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