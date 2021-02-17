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17 лютого 2021, Київ 11:06
Новини | Міжнародні

Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу – Bloomberg

Статки Безоса наразі сягають 191,2 мільярда доларів

Американський підприємець Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу, пише агентство Bloomberg.

16 лютого акції автомобільної компанії Tesla впали на 2,4%. Таким чином, статки її власника Ілона Маска скоротилися на 4,6 мільярда доларів.

Джефф Безос, який до січня утримував титул найбагатшої людини світу понад три роки, тепер випереджає Маска на 955 мільйонів доларів. Його статки наразі сягають 191,2 мільярда доларів.

7 січня Маск, який є засновником компанії з виробництва електромобілів Tesla та космічної компанії SpaceX, вперше став найбагатшою людиною планети за оцінкою Bloomberg.

На початку лютого Безос повідомив, що збирається залишити посаду виконавчого директора Amazon у третьому кварталі 2021 року. CEO компанії має стати Енді Джессі.

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