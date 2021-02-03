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03 лютого 2021, Київ 07:47
Новини | Міжнародні

Джефф Безос збирається залишити посаду виконавчого директора Amazon у 2021 році

Статки Джеффа Безоса оцінюють майже у 200 мільярдів доларів

Американський підприємець Джефф Безос збирається залишити посаду виконавчого директора Amazon у третьому кварталі 2021 року. CEO компанії має стати Енді Джессі.

«Коли ви дивитеся на наші фінансові результати, то ви насправді бачите довгострокові сукупні результати винаходів. Зараз я бачу Amazon найбільш інноваційним за всю історію, що робить час оптимальним для передачі управління», – сказав засновник Amazon.

У 2020 році чиста сума продажів Amazon зросла на 38% до 386,1 мільярда. Операційний дохід зріс до 22,9 мільярда порівняно з 14,5 мільярда у 2019 році.

У своєму листі до співробітників Безос повідомив, що планує сфокусуватися на фонді Day 1, фонді «Земля», аерокосмічній компанії Blue Origin, виданні The Washigton Post та своїх «інших пристрастях».

Джефф Безос заснував Amazon у 1994 році. Forbes називає Безоса найбагатшою людиною світу, оцінюючи його статки в 196,2 мільярда доларів. Bloomberg ставить його на друге місце після Ілона Маска зі статками в 197 мільярдів доларів.

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