Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 березня 2021, Київ 08:21
Новини | Міжнародні

Маск пояснив, чому прототип Starship вибухнув після вдалої посадки

Макс зазначив, що після посадки двигуну SN10 не вистачило потужності через потрапляння гелію з паливного бака. Внаслідок цього зламалися опори та нижня частина оболонки корабля.

Засновник ракетобудівної компанії SpaceX пояснив, чому під час останнього випробування прототипу Starship корабель вибухнув після вдалого приземлення.

Макс зазначив, що після посадки двигуну SN10 не вистачило потужності через потрапляння гелію з паливного бака. Внаслідок цього зламалися опори та нижня частина оболонки корабля.

Власник SpaceX додав, що ці недоліки враховано у наступному прототипі, SN11, який вже встановлюють для чергового тестового запуску.

Starship розробляють для доставки людей та вантажів на Марс.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG