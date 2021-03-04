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04 березня 2021, Київ 10:01
Новини | Міжнародні

Запуск прототипу Starship завершився успішною посадкою та вибухом

Це перший випадок, коли SpaceX вдалося провести вдалу посадку прототипу Starship.

Прототип ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнув через 10 хвилин після успішної посадки.

Перед цим ракета зробила випробувальний політ, піднявшись на висоту близько 10 кілометрів.

Це перший випадок, коли SpaceX вдалося провести вдалу посадку прототипу Starship. На кадрах видно, як частина ракети під час приземлення загорілася. Через кілька хвилин вона вибухнула. Незважаючи на це, SpaceX задоволена випробуваннями.

Засновник компанії Ілон Маск написав в твіттері, що Starship приземлився цілим. Вибух прототипу корабля він поки ніяк не коментував.

Це вже третій випробувальний запуск Starship. У двох попередніх випадках ракети вибухнули та зруйнувалися при посадці.

Корабель Ілона Маска для польоту на Марс знову вибухнув під час випробувань
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Корабель Ілона Маска для польоту на Марс знову вибухнув під час випробувань

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