Запуск прототипу Starship завершився успішною посадкою та вибухом

Прототип ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнув через 10 хвилин після успішної посадки.

Перед цим ракета зробила випробувальний політ, піднявшись на висоту близько 10 кілометрів.

Це перший випадок, коли SpaceX вдалося провести вдалу посадку прототипу Starship. На кадрах видно, як частина ракети під час приземлення загорілася. Через кілька хвилин вона вибухнула. Незважаючи на це, SpaceX задоволена випробуваннями.

Засновник компанії Ілон Маск написав в твіттері, що Starship приземлився цілим. Вибух прототипу корабля він поки ніяк не коментував.

Це вже третій випробувальний запуск Starship. У двох попередніх випадках ракети вибухнули та зруйнувалися при посадці.

Starship розробляють для доставки людей та вантажів на Марс.