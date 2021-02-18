Марсохід NASA здійснює посадку на Червону планету

Ровер Національного аерокосмічного агентства США (NASA) Perseverance («Наполегливість») здійснює посадку на Марс.

Трансляцію у прямому ефірі веде NASA. Очікується, що ровер сяде на поверхню планети у кратері Єзеро приблизно за півтори години.

Подорож марсохода тривала понад шість місяців. Ракета-носій Atlas V із апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал 30 липня 2020 року.

За даними NASA, марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні «аналоги», і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день. Він має 19 камер і два мікрофони, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована «рука» завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.

Це вже буде дев’ята посадка NASA на Марс з урахуванням попередніх місій марсоходів і космічних кораблів.

Один із роверів Curiosity все ще активний. З моменту приземлення в 2012 році він пройшов 23 кілометри планети.

Також у 2030-х роках США планують відправити на Марс астронавтів у рамках своєї програми Artemis, яка передбачає використання бази на Місяці в якості випробувальної платформи для перебування людей, перш ніж здійснити їхній політ на Марс.