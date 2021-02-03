Прототип ракети SpaceX для колонізації Марсу вдруге розбився при посадці

Прототип ракети Starship американської компанії SpaceX розбився при спробі посадки після польоту на висоту 10 кілометрів. Аварія сталася 2 лютого на випробувальному полігоні в Техасі.

Ракета злетіла на задану висоту, вимкнула двигуни і почала керований спуск на космодром. Але втратила керування, не змогла загальмувати, впала і вибухнула.

«Нам потрібно трохи попрацювати над посадкою», – прокоментував інцидент головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Starship розробляють для доставки людей та вантажів на Марс.