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03 лютого 2021, Київ 12:25
Новини | Міжнародні

Прототип ракети SpaceX для колонізації Марсу вдруге розбився при посадці

Ракета не загальмувала під час посадки

Прототип ракети Starship американської компанії SpaceX розбився при спробі посадки після польоту на висоту 10 кілометрів. Аварія сталася 2 лютого на випробувальному полігоні в Техасі.

Ракета злетіла на задану висоту, вимкнула двигуни і почала керований спуск на космодром. Але втратила керування, не змогла загальмувати, впала і вибухнула.

«Нам потрібно трохи попрацювати над посадкою», – прокоментував інцидент головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Starship розробляють для доставки людей та вантажів на Марс.

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