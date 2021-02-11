Супердорогий, як Керченський, і також шкідливий для довкілля. Навіщо Росія будує міст через Волгу?

Росія будує міст через річку Волгу, який може стати другим найдорожчим у сучасній російській історії після моста через Керченську протоку, який з’єднав окупований український Крим і Краснодарський край Росії.

Міст через Волгу в Самарській області стане частиною транспортного коридору «Європа – Західний Китай». На будівництво мосту та доріг Самарська область вже отримала 12,4 млрд рублів (близько 168 млн доларів США) з федерального бюджету Росії.

Проте вартість робіт над мостом може скласти набагато більше – 130–140 млрд рублів (близько 1,8–2 млрд доларів США), за інформацією джерел газети «Ведомости». До робіт над об’єктом залучили тих же підрядників, які зводили Керченський міст.

Роботу над мостом через Волгу почали ще в грудні 2019 року. Рух через міст завдовжки 3,7 кілометра планують відкрити у 2024 році. Місцеві медіа пишуть, що вартість проїзду буде коштувати щонайменше 200 рублів. А за підрахунками, щодоби через чотири смуги майбутнього мосту проїжджатимуть щонайменше 60 тисяч автомобілів.

Експерти погоджуються, що міст дасть робочі місця та економічний розвиток для регіону. Проте місцеві мешканці обурюються, що за проїзд мостом доведеться платити, а також побоюються про негативний вплив об’єкту на екологію регіону.

Економічні вигоди

Попри пандемію коронавірусу, будівництво моста зараз йде за графіком. Щоби забезпечити просування робіт на такому масштабному об'єкті, з боку поруч побудували причал для підвозу вантажів і бетонний завод. До кінця 2020 року планують побудувати центральну частину мосту.

Цей міст буде виконувати кілька важливих функцій для регіону, вважає Вадим Нуждін, співголова самарського штабу Загальноросійського народного фронту, коаліції провладних суспільно-політичних організацій.

«Цей міст дозволить значно розвантажити переправу, глобально скоротити час поїздки до Москви, – каже Нуждін Радіо Свобода. – В подальшому, з огляду на те, що на цей міст із розв'язками буде виходити транспортна артерія з Особливої економічної зони «Тольятті», фактично на кордоні зі Ставропольським регіоном, то це створить передумови, щоб у цю економічну зону інвестували великі кошти».

Як представник провладної організації Нуждін заявив, що були зняті всі проблемні питання місцевих мешканців щодо будівництва мосту.

Сергій Саксонов, керівник екологічних досліджень Самарського федерального дослідного центру Російської академії наук і житель міста Тольятті, згоден із думкою, що міст вигідний для Самарської області. Особливо для міста Тольятті, стверджує професор.

Ми будуємо міст за податки, а потім платимо ще й за проїзд. З цим я не згоден

Але є супротивники моделі фінансування будівництво мосту. Якщо міст реалізується через партнерство Росії з китайськими інвесторами, то громадяни не мають платити за проїзд, вважає Максим Гусейнов, депутат від компартії Росії в міській думі Тольятті.

«Скоріш за все, призначать якусь плату за проїзд через міст. Відповідно, ми будуємо міст за податки, а потім платимо ще й за проїзд. З цим я не згоден. Якщо китайським інвесторам необхідна траса, то нехай вкладаються в будівництво моста, якщо їм необхідно збувати свою продукцію в Росії, у Самарській області», – каже Гусейнов Радіо Свобода.

Загроза екології

Місцева екоактивістка Вікторія Вятчініна погоджується, що міст допоможе зміцнити економічні зв’язки в регіоні. Наприклад, місцеві мешканці в Шигонському районі зможуть реалізовувати сільгосппродукцію, припускає вона.

«Звичайно, для багатьох, хто там живе, буде набагато зручніше, якщо з'явиться міст. Там багато покинутих сіл, багато покинутих будинків, які продаються, тому що добиратися туди проблематично, туди навіть автобуси не ходять», – каже Вятчініна Радіо Свобода.

Проте вона все одно довгий час виступала проти будівництва моста. Він несе загрози вирубки та отруєнні місцевих лісів, каже екоактивістка.

«Тут вирубали досить велику ділянку лісу, – розповідає Вятчініна. – Шигонський район вважається біосферним резерватом Самарського району. Там незаймані ліси, луки, тому дорога буде отруювати околиці. За Климівкою багато диких тварин… Я вважаю, що необхідно висадити уздовж дороги лісозахисні смуги, щоб вони фільтрували повітря і захищали ліс».

Вирубали ліс, траса пролягатиме через заповідні зони. Нам цей міст нічого не дає... У перспективі це лише для мільйонерів

Депутат Самарської губернської думи Олексій Краснов вважає, що міст потрібен саме Москві, яка активно просуває проєкт всупереч інтересам місцевого населення.

«Вирубали ліс, траса пролягатиме через заповідні зони. Нам цей міст нічого не дає. Можливо, буде менше заторів.., але жителям Тольятті це нічого не дасть. У перспективі це лише для мільйонерів, які закуплять тут землі, побудують логістичні центри. Логістика – це величезні склади, робочих місць там не багато», – пояснює Краснов.

Володимир Селезньов, експерт Інституту екології Волзького басейну Російської академії наук, проводить із колегами моніторинг впливу будівництва мосту на якість води, адже водозабір міста Тольятті розташований неподалік. Селезньов каже, що результати поки не свідчать про порушення або негативний вплив на воду.

«Ми зробили низку зауважень і пропозицій щодо механізмів і способів будівництва моста в другому поясі санітарного захисту питного забору, з огляду на наші зауваження, проєктанти внесли зміни, – каже Селезньов. – До ведення моніторингу підключені декілька організацій, які здійснюють моніторинг тваринного й рослинного світу, наземних і водних екосистем».

Хоча поки рано говорити про значний вплив на якість водних ресурсів, шумове забруднення від будівництва вже може мати негативний вплив на тваринний і рослинний світ, вважає Селезньов. Він також зазначає, що ліси справді вирубали в цілях будівництва маршруту. Спеціалісти навіть пересаджували рослини на безпечну відстань від ймовірної зони впливу.

«Дорога проходить прямо через північну частину села Климівка, тобто в безпосередній близькості. Звичайно, це буде мати несприятливий ефект, але, в той же час, я впевнений, сприятиме розвитку села для жителів Климівки. Зараз там і земля буде дорожчати. Прогнозувати, як у цілому позначиться будівництво моста на екології, поки зарано», – каже Селезньов.