Рада Європейського союзу розширила санкційний список осіб та організацій, які причетні до будівництва Керченського мосту. До нього увійшли двоє росіян та чотири підприємства – російські та кримські. Усім фігурантам санкційних списків заборонений в’їзд на територію ЄС, активи усіх суб’єктів санкцій у європейських банках заморожуються. ЄС не надаватиме їм фінансові послуги. Володимир Путін питав олігарха Аркадія Ротенберга, чи той не боїться втратити майно та активи в Європі через запровадження санкцій. На що друг дитинства рішуче відповів: Кримський міст «важнее санкционных шалабушек». Чому Путіну міст важливіший за санкції? Чи правда, що санкції такі беззубі, як кажуть російські експерти? Хто ж саме поповнив санкційний список? «Чорний список» для них – це більше фінансовий чи психологічний тиск?