«Вимагаємо посилити санкції» – МЗС України про доповідь генсекретаря ООН щодо Криму

Міністерство закордонних справ України, коментуючи оприлюднення 8 жовтня третьої доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації в анексованому Криму, закликав міжнародне співтовариство посилити санкції.

«Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право, використовуючи під приводом «боротьби з екстремізмом та тероризмом» воєнні суди на території РФ для незаконного засудження громадян України. Фіксуються випадки переміщення незаконно затриманих громадян України з тимчасово окупованого півострова на територію Росії без належного інформування рідних про їхнє місцеперебування та порушення права на консульський доступ як наслідок примусової зміни громадянства», – йдеться у заяві МЗС.

У МЗС вказують, що ключовим елементом доповіді є заклик генерального секретаря ООН до Росії як держави-окупанта припинити грубі порушення прав людини і дотримуватися зобов’язань, відповідно до міжнародного гуманітарного права і прав людини.

У четвер генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш опублікував третю доповідь про ситуацію з правами людини в Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Попередня доповідь Антоніу Гутерріша про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі була опублікована у липні цього року.

Раніше місія ООН повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з анексованого Криму на територію сусідньої Росії. На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що розмови про порушення прав людини в Криму – це вигадка.