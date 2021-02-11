Виконання «зеленої угоди» матиме глибокі геополітичні наслідки – Боррель

Виконання «зеленої угоди» як частина боротьби зі зміною клімату матиме глибокі геополітичні наслідки. Про це заявив 11 лютого під час відповіді на запитання журналіста Радіо Свобода на пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

«Виконання «зеленої угоди» як частина боротьби зі зміною клімату, звичайно, матиме досить глибокі геополітичні наслідки. Деякі активи, які зараз є цінними, не будуть більше цінними, а інші, які зараз не мають цінності, – виростуть у ціні. Одна з проблем, яка у нас пов’язана з нашими відносинами з Росією та іншими країнами – це постачання газу. Звичайно, Україна повинна розглядати важливий енергетичний перехід. Ми готові підтримувати Україну, допомагати в цьому», – сказав Боррель, відповідаючи на запитання, коли Україна зможе долучитися до «зеленої угоди».

За його словами, в боротьбі зі зміною клімату лише європейських зусиль недостатньо, ЄС повинен мати партнерів.

«Україна повинна бути одним із цих партнерів», – додав політик.

У грудні 2020 року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією «зелений» курс, план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Зелена угода ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», в тому числі технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що такий напрямок політики у сфері енергетики збігається зі стратегією очолюваного ним уряду.