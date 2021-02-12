ЄІБ виділить 50 млн євро на закупівлю вакцин для України – Шмигаль

Європейський інвестиційний банк виділить 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин та холодильників для центрів вакцинації в Україні. Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр домовилися про виділення 50 мільйонів євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Відповідний лист про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком був підписаний під час робочого візиту прем’єр-міністра 12 лютого у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі», – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, ЄІБ виділить кошти в межах чинного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

«Це розширить наші можливості в закупівлі вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації… Сподіваємося, що вже найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування. Ми зацікавлені в розширенні подальшої співпраці, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України», – сказав з цього приводу Шмигаль.

Зі свого боку Хойєр зазначив, що у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 мільярд євро.

«Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані сьогодні угоди. Це все заради підтримки зростання та відновлення», – сказав президент ЄІБ.

Як повідомляло Радіо Свобода, Україна отримає 270 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на розвиток аеропорту «Бориспіль».

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це банк Європейського союзу та інституція довгострокового кредитування, чиїм власником є держави-члени Євросоюзу. Банк є одним із ключових партнерів, з яким Україна співпрацює з 2007 року. Серед країн Східного партнерства Україна є основною країною-реципієнткою ЄІБ: на неї припадає приблизно 50% його кредитної діяльності. Нині ЄІБ має портфель кредитів та гарантій на загальну суму 6,83 млрд євро для України.