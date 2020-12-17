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17 грудня 2020, Київ 14:12
Новини | Економіка

Україна підписала угоду з Німеччиною про отримання кредиту на понад 214 мільйонів євро – Мінфін

Ukraine -- Minister of finances of Ukraine Sernii Marchenko and ambassador of Germany in Kyiv Anka Feldhusen, Kyiv, 17Dec2020

Кабінет міністрів України підписав Угоду про фінансове співробітництво з урядом Федеративної республіки Німеччина, повідомляє Міністерство фінансів 17 грудня.

Участь у церемонії підпису взяли міністр фінансів Сергій Марченко і посолка Німеччини в Києві Анка Фельдгузен.

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Угода передбачає надання Києву 214,6 мільйона євро кредиту. Згідно з уточненням міністерства, термін надання кредиту – 30 років, з них 10 – пільговий період. Процентна ставка становить 2% річних, комісія за зобов’язання – 0,25% річних.

За повідомленням урядового відомства, кредит призначений для таких інвестиційних проєктів у таких сферах:

  • енергетики
  • підтримка малого та середнього підприємництва
  • заходи з енергоефективності в школах і дитячих садочках
  • реконструкція комунальної інфраструктури в регіонах

Угода також передбачає до 40 мільйонів євро безоплатної та безповоротної допомоги у формі грантів з них 30,5 мільйона має бути спрямована на «покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні».

Відтак угоду має ратифікувати Верховна Рада.

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